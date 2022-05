1 min

Touristen an die Lahn locken: Neuer Bootsverleih in Dorlar

Seit Anfang Mai haben vier Tretboote und zwei Wasserfahrräder ihren Dienst am Bootsanleger Dorlar angetreten. Mit dieser Idee will Peter Böhm weitere Besucher an die Lahn locken.

Von Lothar Rühl