Überfall auf Supermarkt in Dorlar scheitert

Symbolfoto: dpa

LAHNAU-DORLAR - Ein bisher unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag versucht, den Edeka-Markt im Lahnauer Ortsteil Dorlar zu überfallen.

Wie die Polizei in Wetzlar auf Nachfrage mitteilte, habe ein bisher nicht näher zu beschreibender Tatverdächtiger gegen 16.40 Uhr versucht, den Edeka-Markt in der Straße "Beim Eberacker" in Dorlar auszurauben. Der bisher unbekannte Täter sei laut ersten Informationen mit einem Messer bewaffnet gewesen und ohne Beute geflüchtet.

Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.