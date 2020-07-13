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Montag, 13.07.2020 - 21:00
3 min

Uhr-Abstimmung ist verschoben

Lahnauer Gemeindevertretung hat Anträge für Uhr an der Alten Schule in Dorlar, einen Mobilitätsbeirat und Radwegemelder vertagt.

Geht zweimal am Tag exakt richtig, sonst aber nie, weil sie kein Gangwerk hat: die Uhr an der Alten Schule in Dorlar ist seit Jahrzehnten nur Deko. Jetzt wollen ihr SPD-Lokalpolitiker erstmals Leben einhauchen. Foto: Franz Ewert

Geht zweimal am Tag exakt richtig, sonst aber nie, weil sie kein Gangwerk hat: die Uhr an der Alten Schule in Dorlar ist seit Jahrzehnten nur Deko. Jetzt wollen ihr SPD-Lokalpolitiker erstmals Leben einhauchen. Foto: Franz Ewert

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Lahnau Ort Hessen Lahn-dill-kreis Lahnau
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