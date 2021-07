Uhr soll Rathausin Dorlar zieren

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAHNAU-DORLAR - Das Rathaus in Dorlar soll durch eine Uhr im Außenbereich ergänzt werden. Dafür haben sich die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses der Gemeindevertretung Lahnau ausgesprochen.

Das Haus "Rathausplatz 5" wird nach dem Willen der SPD-Fraktion künftig den Bürgern zeigen, was die Stunde geschlagen hat. In dem Antrag der Sozialdemokraten heißt es, die Installation eines Zeitmessers könne das Ortsbild verschönern und stärken. Schon vor langer Zeit sei die ursprüngliche Uhr am Gebäude der Gemeindeverwaltung entfernt worden.

Dem widersprach der CDU-Fraktionsvorsitzende Ronald Döpp. Am Gebäude sei nie eine Uhr angebracht gewesen. Er halte das für unnütz ausgegebenes Geld.

Auch Birgit Mandler (FWG) sprach sich gegen eine Uhr am Rathaus aus. "Die 2150 Euro können wir uns sparen", sagte sie.

Doch mit vier Ja- und drei Nein-Stimmen wurde der SPD-Antrag angenommen.