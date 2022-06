Unbekannte sprengen Geldautomat an Supermarkt in Dorlar

Polizeieinsatz in Dorlar: Am frühen Freitagmorgen haben bislang unbekannte Täter an einem Supermarkt einen Geldautomaten gesprengt. Foto: Lothar Rühl

LAHNAU-DORLAR - Zwei laute Knalle haben am Freitag in den frühen Morgenstunden Dorlarer Bewohnerinnen und Bewohner aufgeschreckt. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte gesen 3.35 Uhr einen Geldautomaten an einem Supermarkt in der Straße "Beim Eberacker" gesprengt. Die Sprengung soll so heftig gewesen sein, dass der Geldautomat komplett zerstört wurde. Zudem sei auch das Vordach des Supermarktes beschädigt worden. Der Supermarkt werde am Freitag geschlossen bleiben, heißt es.

Zeugen haben dunkles Auto gesehen

Angaben zur möglichen Beute oder zum Schaden an dem Gebäude können momentan nicht gemacht werden, so die Polizei weiter. Zeugen fiel ein schnell fahrendes dunkles Auto auf, vermutlich ein BMW oder Audi, in Richtung der Bundesstraße 49.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und fragt: "Wem sind zur genannten Zeit am EDEKA-Markt in der Straße "Beim Eberacker" Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wem sind sonst in diesem Zusammenhang heute Morgen Personen oder Fahrzeuge in Dorlar aufgefallen? Wer hat nach den Explosionen einen schnell fahrenden PKW beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem dunklen Pkw machen, der in Richtung B49 fuhr?" Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441/9180.

Im Lahn-Dill-Kreis waren in der Vergangenheit schon häufiger Geldautomatensprenger unterwegs. Die interaktive Karte zeigt, wo seit 2019 Personen versucht haben, Geldautomaten im Landkreis Gießen zu knacken. Rot markiert einen erfolgreichen Einbruch, orange die gescheiterten Versuche. Diese Automaten lagen auch nahe einer Bundesstraße oder Autobahn. Weiß markiert einen Einbruchsort, der nicht direkt an einer Bundesstraße oder Autobahn liegt. Klicken sie auf die Punkte, um die dazugehörige Polizeimeldung zu lesen. Mit den grünen Pfeilen können Sie sich durch die mittelhessischen Landkreise navigieren.