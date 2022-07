Undercover-Komödie an der Lahntalschule in Atzbach

Für ihre Aufführung bekommen die Mitglieder der Theater-AG der Lahntalschule viel Applaus. Foto: Lahntalschule

LAHNAU-ATZBACH - Die Restaurantkettenbesitzerin Cecilia von Schmallenberg muss aus der Zeitung erfahren, dass eines ihrer Restaurants einen Stern für gutes Essen verloren hat. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, reist sie "undercover" dorthin, um den Sachverhalt aufzuklären. Welche Rolle dabei ihr treuer Buttler Jacques, ihr untreuer Ehemann und eine Online-Partnervermittlung spielen, haben rund 300 Zuschauer bei zwei Musical-Aufführungen von "Jacques, der Restauranttester" an der Lahntalschule (LTS) in Atzbach erfahren.

Die Komödie war unter Leitung von Anja Wolafka und Natalie Behrendt mit der Musical AG der Integrierten Gesamtschule eingeübt und nun aufgeführt worden - nach zweimaliger Verlegung aufgrund der Corona-Pandemie. Die Darsteller sorgten für zahlreiche Lacher und erhielten viel Applaus, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Die Verwechslungskomödie habe vor allem an der Stelle viel Applaus erhalten, an der das Lehrerkollegium der LTS in die Partnervermittlung der Online-Dating-Agentur eingebaut worden sei. Humorvoll und treffend seien dabei die Besonderheiten, die Stärken und Schwächen der einzelnen Lehrer eingebunden worden.

Die Leistungen der 35 Mitwirkenden im Schauspiel seien durch den Gesang von Benjamin Loh, Jannes Emrich, Lilly Hartrampf, Dilyna Ivanova und Juna Cramer unterstützt worden. Das Gezeigte und Gehörte sei nicht zuletzt deshalb besonders erwähnenswert, weil in den beiden vergangenen Jahren aufgrund der Hygiene- und Abstandsregelungen ein normales Einüben der Sprechertexte und der Musikstücke kaum möglich gewesen sei.