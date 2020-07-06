Montag,
06.07.2020 - 23:00
2 min
Viel Lob für Dorlars erstes Parkhaus
Im Dorlarer Gewerbegebiet soll ein Parkhaus entstehen - die Gemeindevertretung hat nun den ersten Schritt auf dem Weg zur Realisierung getan.
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