Viele Wege führen an Waldgirmes vorbei

Im Gegensatz zur eher spartanischen Beschilderung vor Ort zeigt der Hessische Radroutenplaner ein dichtes Netz von Wegen für Radler durch und um Waldgirmes - allerdings fehlen in diesem "Lokalen Hauptnetz" teils wichtige Verbindungsstücke. So gibt es eine Verbindung von der Lauterstraße über die Rodheimer Straße in die Berliner Straße, die aber an die übrigen Wege nicht anschließt. Von Dorlar nach Waldgirmes kennt der Radroutenplaner dafür gleich drei Wege: An der Landesstraße entlang sowie nördlich davon (durch den Lohweg) und südlich - vom Viadukt in Dorlar zum Hallenbad in Waldgirmes. (pre)