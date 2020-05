Waldführungen können beginnen

Jetzt teilen:

LahnauIm Zuge der Corona-Lockerungen fällt nun am Donnerstag, 4. Juni, der Startschuss für die Waldführungen, die der Geschichtsverein Lahnau, der Verein für Naturschutz Lahnau und die Ortsgruppe des Naturschutzbundes schon Ende März planten.

"Wir streben eine Wissensvermittlung über unsere Heimat, den Wald und die Tierwelt an. Es soll ein tieferer Einblick in sein Ökosystem und seine Geschichte geworfen werden", erläutert Dieter Schmidt, Forstoberamtsrat a. D.

Die fachkundigen Führungen, die für anderthalb bis zwei Stunden geplant sind, finden in den drei Gemarkungen Lahnaus sowie im benachbarten Heuchelheim und Kinzenbach statt. In den Wanderungen werden die Teilnehmer Wissenswertes über die Arbeiten im Wald und die Eigentumsverhältnisse rund um den Königstuhl erfahren. Auch ein Blick in die Historie von Atzbach, Dorlar, Waldgirmes, Kinzenbach und Heuchelheim, soll bei den Exkursionen gegeben werden. "Vor allem das Stichwort Klimawandel und seine Folgen für den heimischen Wald soll nicht zu kurz kommen. Wir wollen viele Fragen in diesen Zusammenhang, thematisieren, zum Beispiel, wie wir mit den bevorstehenden Veränderungen umgehen sollen", betont der Ur-Waldgirmeser Schmidt.

Das Angebot der Waldführungen soll dauerhaft in Lahnau etabliert werden und in Abständen von etwa sechs Wochen an verschiedenen Standorten stattfinden.

Zu der ersten geplanten Waldführung am 4. Juni 2020 sind aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen maximal 20 Teilnehmer erlaubt, die sich vor Beginn in eine Liste eintragen sowie eine Mund-Nase-Maske tragen müssen. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Streiteiche Waldgirmes. Wer möchte, kann gegen eine Gebühr eine Mappe mit den Kopien der behandelten Themen erwerben.