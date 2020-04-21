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Dienstag, 21.04.2020 - 23:00
3 min

Waldgirmes: Besucherzentrum am Römischen Forum soll bis Jahresende stehen

Wo Besucher heute vom Feldherrenhügel unter freiem Himmel auf die Umrisse des antiken Forums schauen, soll in Waldgirmes schon bald das Besucherzentrum am Römischen Forum stehen.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Wo jetzt eine Bank steht, wird der Blick Ende des Jahres durch eine Glasfront auf die Umrisse des Römischen Forums fallen. Auf dem Feldherrenhügel im Südwesten der Anlage entsteht das Besucherzentrum des Fördervereins. Zum Ende der Saison soll Einzug sein. Foto: Pascal Reeber

Wo jetzt eine Bank steht, wird der Blick Ende des Jahres durch eine Glasfront auf die Umrisse des Römischen Forums fallen. Auf dem Feldherrenhügel im Südwesten der Anlage entsteht das Besucherzentrum des Fördervereins. Zum Ende der Saison soll Einzug sein. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Wo jetzt eine Bank steht, wird der Blick Ende des Jahres durch eine Glasfront auf die Umrisse des Römischen Forums fallen. Auf dem Feldherrenhügel im Südwesten der Anlage entsteht das Besucherzentrum des Fördervereins. Zum Ende der Saison soll Einzug sein. Foto: Pascal Reeber

Wo jetzt eine Bank steht, wird der Blick Ende des Jahres durch eine Glasfront auf die Umrisse des Römischen Forums fallen. Auf dem Feldherrenhügel im Südwesten der Anlage entsteht das Besucherzentrum des Fördervereins. Zum Ende der Saison soll Einzug sein. Foto: Pascal Reeber

Zwei Transparente sollen zeigen, dass es nun endlich losgeht (von li.): Architekt Stefan Eckert, 2. Vorsitzender Heinz Rauber, Geschäftsführer Rainer Grabowski und der Vorsitzende des Fördervereins Römisches Forum, Wilfried Paeschke. Foto: Pascal Reeber

Zwei Transparente sollen zeigen, dass es nun endlich losgeht (von li.): Architekt Stefan Eckert, 2. Vorsitzender Heinz Rauber, Geschäftsführer Rainer Grabowski und der Vorsitzende des Fördervereins Römisches Forum, Wilfried Paeschke. Foto: Pascal Reeber

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