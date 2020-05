Waldgirmes von oben

Was auf den ersten Blick einheitlich aussieht, stellt auf den zweiten Blick einen beachtlichen Kontrast dar. Vorne der historische Ortskern von Waldgirmes. Dicht an dicht stehen die alten Gehöfte mit ihren Scheunen. Kein Wunder, dass es 1853 zu einem verheerenden Feuer kam: Wo Häuser eng zusammenstehen, haben es Flammen leicht. Ganz anders im Neubaugebiet an der Berliner Straße (hinten), geplant ab 1968: Wer dort lebt, hat reichlich Platz zum Nachbarn. Zur Orientierung: Wir befinden uns über dem Kirchhof. Unten in der Mitte läuft de Rodheimer Straße durchs Foto.