Sonntag,
17.05.2020 - 21:00
1 min
Waldgirmes von oben
Waldgirmes ist schon über 1200 Jahre alt. Wie es heute dort aussieht, zeigen Luftaufnahmen, die die markantesten Orte des Lahnauer Ortsteils abbilden.
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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