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Sonntag, 17.05.2020 - 21:00
1 min

Waldgirmes von oben

Waldgirmes ist schon über 1200 Jahre alt. Wie es heute dort aussieht, zeigen Luftaufnahmen, die die markantesten Orte des Lahnauer Ortsteils abbilden.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Was auf den ersten Blick einheitlich aussieht, stellt auf den zweiten Blick einen beachtlichen Kontrast dar. Vorne der historische Ortskern von Waldgirmes. Dicht an dicht stehen die alten Gehöfte mit ihren Scheunen. Kein Wunder, dass es 1853 zu einem verheerenden Feuer kam: Wo Häuser eng zusammenstehen, haben es Flammen leicht. Ganz anders im Neubaugebiet an der Berliner Straße (hinten), geplant ab 1968: Wer dort lebt, hat reichlich Platz zum Nachbarn. Zur Orientierung: Wir befinden uns über dem Kirchhof. Unten in der Mitte läuft de Rodheimer Straße durchs Foto.

Was auf den ersten Blick einheitlich aussieht, stellt auf den zweiten Blick einen beachtlichen Kontrast dar. Vorne der historische Ortskern von Waldgirmes. Dicht an dicht stehen die alten Gehöfte mit ihren Scheunen. Kein Wunder, dass es 1853 zu einem verheerenden Feuer kam: Wo Häuser eng zusammenstehen, haben es Flammen leicht. Ganz anders im Neubaugebiet an der Berliner Straße (hinten), geplant ab 1968: Wer dort lebt, hat reichlich Platz zum Nachbarn. Zur Orientierung: Wir befinden uns über dem Kirchhof. Unten in der Mitte läuft de Rodheimer Straße durchs Foto.

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