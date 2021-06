Waldgirmes wird 1250 Jahre alt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAHNAU-WALDGIRMES - Der Lahnauer Ortsteil Waldgirmes blickt in diesem Jahr auf sein 1250-jähriges Bestehen zurück. Allerdings wird es das geplante Jubiläumsfest nicht geben. Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) verweist auf die Corona-Vorschriften, die eine Großveranstaltung nicht zulassen.

Dass Waldgirmes auf eine viel längere Historie zurückblicken kann, ist hinlänglich bekannt. Nordwestlich der Ortslage wurden Reste einer römischen Siedlung entdeckt, die rund 2000 Jahre Geschichte aufweisen.

Im vergangenen Jahr wurden bei Grabungen im Polstück südlich der Bundesstraße Keramikscherben aus der Linienband-Epoche gefunden, die sogar auf ein Alter von 5000 Jahren hindeuten.

Das Jubiläum des mit 3200 Einwohnern größten Lahnauer Ortsteils basiert auf der Ersterwähnung in einem Verzeichnis. Wie viele andere Kommunen auch, kann Waldgirmes auf den Eintrag im Jahr 771 im sogenannten Lorscher Codex verweisen. In der Niederschrift des Klosters Lorsch sind rund 1000 Ortschaften erstmals als kirchliche Besitztümer verzeichnet. Am 17. Juni 771 wird in diesem Codex Waldgirmes unter dem Namen Germitzer genannt.

Der Geschichtsverein Lahnau, die Gemeinschaft der Ortsvereine und die Gemeinde Lahnau wollen das Jubiläum aber nicht verstreichen lassen. Es ist geplant, eine Veranstaltungswoche 2022 nachzuholen.