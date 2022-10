Waldgirmeser Pferdekopf ist Fund von Weltrang

Der Voritzende des Fördervereins Römisches Forum, Wilfried Paeschke, und der Pferdekopf, der 2019 in der Lahnauhalle ausgestellt wurde. Foto: Lothar Rühl

LAHNAU-WALDGIRMES - Er ist 59 Zentimeter lang und 15 Kilogramm schwer. Die Fachwelt sprach von einem Sensationsfund. Die Rede ist vom vergoldeten Bronzekopf eines römischen Reiterstandbildes. Eine Chronologie.

1990: Die Waldgirmeserin Gerda Weller findet erste römische Keramiken östlich des Lahnauer Ortstteils.

1993 bis 2009: Die Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts führt Grabungen westlich von Waldgirmes durch. Dabei wird die älteste römische Stadt östlich des Rheins entdeckt, die zwischen 4 vor und 16 nach Christus entstanden sein soll.

8. September 1995: Der Förderverein Römisches Forum wird gegründet. Der Verein ist Bauträger für das Besucherzentrum, verwaltet die Fundstücke und organisiert die Ausstellung sowie Führungen. Zudem unterhält er die "Legio Prima Germanica Augusta", die in historischen römischen Gewändern die Geschichte lebendig werden lässt. Zudem gehören zum Verein die Kindergruppe "RÖMinis".

4. Mai 2009: Eine vom Braunfelser Bildhauer Heinrich Janke gefertigte Reiterstatue wird inmitten der einstigen römischen Siedlung aufgestellt. Nach dem Fund des Pferdekopfes hat Janke den Kopf des Pferdes nachgearbeitet und dem historischen Pferdekopf nachempfunden.

10. August 2009: Archäologen entdecken in elf Metern Tiefe in einem ehemaligen Brunnenschacht den vergoldeten Pferdekopf aus Bronze in einem Fass unter Mühlsteinen. Sie sprechen von einem "einzigartigen Fund in Europa mit Weltrang". Sein Alter und der gute Erhaltungszustand mache den Fund kunsthistorisch zu einem besonderen Glücksfall. Die hessische Landesarchäologie stellte den Pferdekopf in seinem Rang als archäologische Entdeckung an die Seite des Keltenfürsten vom Glauberg und der Himmelsscheibe von Nebra.

Ab 2009 streiten das Land Hessen und der Landwirt, auf dessen Grundstück der Pferdekopf gefunden wird, über eine Entschädigung. Aufgrund des damals geltenden Hessischen Denkmalschutzgesetzes hat der Eigentümer des Grundstücks ein Recht auf angemessene Entschädigung für seinen ehemaligen Miteigentumsanteil am Pferdekopf, nämlich von 50 Prozent. Doch schon da sind sich beide Parteien uneins: Das Land setzt den Wert sehr niedrig, ein vom Landwirt beauftragter Gutachter sehr hoch an: Auf 3,6 Millionen Euro. 2016 erhält der Waldgirmeser zunächst 48.000 Euro als Enteignungsentschädigung. Er klagt. Und hat Erfolg: 2018 setzt das Landgericht Limburg den Wert des Kopfes mit rund 1,6 Millionen Euro an und spricht dem Waldgirmeser insgesamt 821 000 Euro Entschädigung zu. Beide Seiten gehen in Berufung.

2020: Im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht kommt es nicht zu einem Urteil, sondern zu einer Einigung. Über die Höhe der gezahlten Summe wird Stillschweigen vereinbart. "Es ist fast ein Wunder, dass der Streit mehr als zehn Jahre nach dem Fund zu Ende ist", kommentiert Fördervereinsvorsitzender Wilfried Paeschke die Einigung.

Seit dem 19. August 2018 wird der Pferdekopf in einer der Dauerausstellung "Waldgirmes" im Römerkastell Saalburg bei Bad Homburg gezeigt.

23. Oktober 2018: Die Planungen zum Besucherzentrum starten.

13. und 14. Juli 2019: Eine Replik des Pferdekopfes wird fast zehn Jahre nach dem Fund in der Lahnauhalle in Waldgirmes ausgestellt. 1000 Besucher haben so die Möglichkeit, am Ort des Fundes den historischen Pferdekopf zu sehen.

August 2019: Der Förderverein stellt den Bauantrag beim Lahn-Dill-Kreis. Im Dezember 2020 kann die Bodenplatte für den 120 Quadratmeter großen Pavillon gegossen werden.

10. Dezember 2019: Der Förderverein erhält die Zusage zum Bau seines Besucherzentrums über 200.000 Euro aus dem Förderprogramm Leader der Europäischen Union. Mit 50.000 Euro ist der Lahn-Dill-Kreis beteiligt. 200.000 Euro gibt die Gemeinde Lahnau. Den Rest bringt der Förderverein auf. Die Corona-Pandemie und Materialknappheit sowie damit einhergehende steigende Preise bilden eine große Herausforderung für den Förderverein.

Um die Fördersumme aus dem Leader-Programm müssen Paeschke und sein Vorstand bangen, denn der Förderverein kann die gesetzten Fertigstellungsfristen nicht einhalten. Doch in Brüssel hat man ein Einsehen, weil Holz und Metall nicht nur in Waldgirmes knapp sind. Immer wieder verzögern sich deshalb Bau und Fertigstellung.

28. Februar 2020: Die Arbeiten starten mit den Erdarbeiten.

20. Oktober 2021: Der der 200 Quadratmeter große Pavillon wird aufgebaut.

November 2021: Die Gemeinde Lahnau kauft 700 Quadratmeter einer Fläche neben dem Besucherzentrum. Dort sollen Parkplätze für die Besucher entstehen.

7. Oktober 2022: Das Besucherzentrum wird eingeweiht.