"Wann kommt Papa aus dem Krieg?"

LAHNAU-ATZBACH - Die Generation, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, stirb langsam aus. Damit deren Erinnerungen an die Zeit vor 75, 80 Jahren nicht vergessen geht, hat die Atzbacher Autorin Margaret Kopsch, selbst im Krieg aufgewachsen, deren Erlebnisse notiert. Wie ist es Mädchen und Jungen ihrer Generation in Atzbach ergangen mit Bomben, Panzer, Schießereien, Blut und Tod?

Antworten auf diese Frage gibt das Buch "Feuerwerk der Tränen - Wie Kinder den Krieg erlebten". Darin hat die heute 83-Jährige ihre eigenen Erlebnisse sowie von 13 weiteren Senioren ihres Heimatdorfes niedergeschrieben. Im ersten Teil dokumentiert sie Feldpostbriefe, die ihr Vater Arthur Lotz im Jahr 1941 von der russischen Front nach Hause geschrieben hat. In den liebevollen Zeilen an seine Ehefrau spiegelt sich doch das Grauen des Krieges wieder.

So schreibt Lotz: "Am 10. November wurden wir mit Lastwagen an die forderste Front gefahren. Die letzten sieben Kilometer mussten wir bei Dunkelheit laufen und die gesamte Munition für Maschinengewehr und Granatwerfer schleppen. Obwohl wir zwei Handschlitten organisierten, sind wir fast zusammengebrochen". Oder an anderer Stelle: "Im Morgengrauen ging unser Artilleriefeuer los. Im Gelände vor uns wühlten die Granaten. Die Erde spritzte wie beim Muskochen. Vor einer Bunkerlinie gab es rasendes Abwehrfeuer".

Margaret Kopsch ist 1938 in Peru geboren, wo ihr Vater Arthur Lotz Lehrer am Humboldt-Gymnasium war. Schon als Kleinkind reiste sie mit der Familie zurück nach Atzbach. Der Vater musste in den Krieg ziehen. Nach dem Krieg, er kam als Verwundeter zurück, war der Vater als Oberstudienrat an der Goetheschule in Wetzlar tätig. Margarete Kopsch ist mit zwei Schwestern und einem Bruder aufgewachsen. Bis zum Ruhestand hat sie als Medizinisch-Technische-Assistentin an der Uni in Gießen gearbeitet. Im Jahr 2000 ist Kopsch erstmals an ihren Geburtsort in Peru zurückgekehrt. Diese Reise war der Impuls, Kinderbücher zu schreiben. Unter ihrem Pseudonym "Nana" hat Kopsch inzwischen drei Bücher veröffentlicht. Das Pseudonym hat sie sich gegeben, weil ihr Großvater sie so nannte.

In Peru zur

Welt gekommen

Mit dem Buch "Feuerwerk der Tränen" wendet sie sich erstmals an erwachsene Leser. "Eigentlich sollte das Buch mit größerem Umfang schon 2020 erscheinen und an das Ende des Weltkrieges vor 75 Jahren erinnern", erzählt Kopsch. Doch die Corona-Pandemie machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Gerne hätte sie weitere Atzbacher besucht und sich ihre Kriegserinnerungen schildern lassen. Wegen der Ansteckungsgefahr hat sie dies aber unterlassen. Alle Atzbacher, die sie befragt hat, hätten ihr bereitwillig erzählt, was Kinder in dieser schweren Kriegszeit mitgemacht haben.

Sie schildern Eindrücke von den zahlreichen Fliegerbombenangriffen, bei denen die Alliierten Atzbach auf ihrem Weg nach Wetzlar, Gießen oder Lollar überflogen. Kopsch erinnert in ihren eigenen Geschichten an den 6. Dezember 1944, als Gießen durch schwere Luftangriffe weitgehend zerstört wurde und "der Himmel im Osten blutrot glühte". Der Leser erfährt auch, dass die Mutter abends im Bett immer wieder die Frage hörte: "Wann kommt Papa aus dem Krieg nach Hause?". Eine andere Atzbacherin erinnert sich daran, dass plötzlich ein jüdisches Mädchen aus der Schule verschwand. Eine Atzbacherin schildert, wie sie als Kind den Weltkrieg in Wien erlebte, ein anderer aus Königsberg in Ostpreußen und ein Dritter aus Budapest in Ungarn.