Was tun gegen den Borkenkäfer?

„40 Prozent der Fichten sind weg": Dieter Schmidt (M.) während seiner zweiten Waldführung.

LAHNAU-WALDGIRMES - (wf). Noch steht sie. Aber wie lange, wenn die Trockenheit weiter anhält und der Borkenkäfer weiter wütet? Beim zweiten Waldspaziergang des pensionierten Forstoberamtsrates Dieter Schmidt haben die Teilnehmer Lahnaus höchste Fichte entdeckt.

Rund zwei Dutzend folgten Schmidt auf einem zweieinhalb Kilometer langen Rundkurs durch den Waldgirmeser Wald. Vom alten Reitplatz „Vorm Tannenwald“ – wo laut Schmidt aber nie eine Tanne gestanden hat – ging es vorbei an der Grube „Rotläufchen“ und einem ehemaligen Steinbruch bis zu einem seit sieben Jahrzehnten von Förstern wenig bearbeiteten Wald zur Markwiese und der mit über 40 Metern Höhe größten Fichte in Lahnau.

Laut Schmidt umfasst die Lahnauer Waldfläche knapp ein Drittel der insgesamt 24 Quadratkilometer großen Gemeindefläche der Kommune. Der Vorrat an einschlagbarem Holz sei in den vergangenen zehn Jahren von rund 280 auf jetzt 242 Festmeter „kalamitätsbedingt“ gesunken, was laut Schmidt im Vergleich zum Bundesdurchschnitt aber relativ gering ist.

Die Massenvermehrung des Borkenkäfers sei es vor allem, die für die Vernichtung von 40 Hektar Fichtenbestand in den Jahren 2018 und 2019 verantwortlich ist. Mögliche Maßnahmen, die Borkenkäfergefahr geringer zu halten, sind laut Schmidt in den vergangenen Jahren seitens der Gemeinde Lahnau nicht vorgenommen worden.

Und da bisher etwa 80 Prozent des Holzeinschlags auf Nadelholz – vor allem Fichte, aber auch Tanne, Douglasie, Kiefer und Lärche – entfiel, werden laut Schmidt wegen der „Katastrophenjahre“ 2018 und 2019 große Mengen an Holz dieser Baumarten für Jahrzehnte fehlen.