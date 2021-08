Weltweit im Einsatz: Digitale Energiemanager made in Lahnau

Die Janitza electronics GmbH wurde 1986 von Markus Janitza und seinem Vater gegründetEugen Janitza hatte bereits im benachbarten Naunheim eine eigene Firma, eine Erweiterung für den Bereich Elektronik war am Standort in Naunheim aber nicht mehr möglich. So baute die Familie in Waldgirmes auf der grünen Wiese. "Ich war damals gerade Abiturient", sagt Markus Janitza, der nach seinem Studium und einem Auslandsaufenthalt Anfang der 1990er Jahre richtig in das Geschäft einstieg.

Waren es zu Beginn zwischen 20 und 30 Mitarbeiter, arbeiten bei Janitza heute 250 Menschen - inklusive AuszubildendeTendenz steigend, so der Firmeninhaber. 14 Außendienstmitarbeiter sind deutschlandweit im Einsatz. Verwaltung, Entwicklung und Produktion sind am Standort Waldgirmes gebündelt.