Wenn ein Hirte in Waldgirmes vor der Garage steht

Lebendiger Adventskalender in Lahnau

LAHNAU-WALDGIRMES - An einer Garage in der Berliner Straße in Waldgirmes zieht ein mit Filzhut, Hosen und Jacke gekleideter Hirte die Aufmerksamkeit der Vorbeigehenden auf sich. Es handelt sich um eine von 23 Stationen des lebendigen Adventskalenders, einer Aktion der katholischen Kirchengemeinde Dorlar sowie der evangelischen Kirchengemeinden Waldgirmes, Dorlar und Atzbach. Seit dem 1. Dezember ist jeden Tag ein anderes Fenster bunt geschmückt und eine Station animiert dazu, sich aus einer Kiste Teelichter und Blätter herauszunehmen. "Wir laden dazu ein, dass die Besucher jeweils zwei Exemplare mitnehmen", erläutert Georg Kleinhans (Waldgirmes). Das zweite Exemplar sollen die Teilnehmer der Aktion als sogenannte "Lichtboten" an Nachbarn weitergeben, damit die Botschaft von der Geburt des Heilandes Jesus Christus in viele Häuser kommt. Täglich zwischen 16 und 19 Uhr sind die Bürger eingeladen, die Stationen aufzusuchen.

Als Nachbarin Annedore Reinstädtler den Hirten sieht, holt sie spontan zwei weitere Exemplare aus dem Haus, sodass eine ordentliche Gruppe zusammen kommt. Ein weißes Fell imitiert die Schafe. Es sind Figuren vom vergangenen Jahr, als die Gemeinden zu einer rollenden Weihnacht eingeladen hatten. Damals fuhren Autos durch die Straßen von Atzbach, Dorlar und Waldgirmes. Auf den Anhängern führten sie selbst gestaltete Figuren der Weihnachtszeit mit sich.

Hoffnung auf Gemeinschaft im kommenden Jahr

In früheren Jahren kamen die Lahnauer in Gruppen zusammen, sangen gemeinsam Weihnachtslieder, hörten eine Geschichte und feierten zusammen bei Weihnachtskeksen und Glühwein. Das alles ist aktuell wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Deshalb haben die Organisatoren aus den Kirchengemeinden den lebendigen Adventskalender light entwickelt, um möglichst die Begegnung auszuschließen. "Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr wieder gemeinsam um das Adventslicht feiern können", blickt Kleinhans in die Zukunft.

Derzeit wird der "Lebendige Adventskalender" gut angenommen. Jeden Abend werden bis zu 40 Teelichter an den geschmückten Fenstern abgeholt. Mit einem Flyer machen die Kirchengemeinden die wechselnden Fenster bekannt. Auf zwei Besonderheiten weist Kleinhans hin. Am 17. Dezember sind die drei Weisen aus der rollenden Weihnacht bei Familie Urban in Waldgirmes (Kreuzstraße 51) aufgestellt. Zum Abschluss, am 23. Dezember, wird die Handarbeitsgruppe "Ideenreich" eine Station am Heimatmuseum in Waldgirmes (Friedensstraße) gestalten. Dort werden ebenfalls Figuren der Weihnachtsgeschichte aufgestellt. Schließlich sind alle noch erhaltenen Figuren an Heiligabend ab 17 Uhr an der evangelischen Kirche in Waldgirmes (Kirchplatz) in einem Ensemble zu sehen. Auch der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Christian Waldensius (SPD), beteiligt sich an der Aktion. Bei ihm wird das Fenster des Lebendigen Adventskalender am 19. Dezember in Waldgirmes (Lauterstraße 1) geöffnet.