3 min

Wie steht es um die Zukunft des Lahnauer Waldes?

Der Waldbeirat Lahnau, Anfang dieses Jahres gegründet, tagte inzwischen zum fünften Mal. Mit Alfred Einhaus will nun ein neuer Revierförster dafür sorgen, dass auch in 150 Jahren noch viele gesunde Bäume in der Region stehen.

Von Sebastian Reh