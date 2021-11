Windkraft in Lahnau: Fakten sollen auf den Tisch

Bevor ein Beschluss zu Windkraftanlagen auf dem Eisenkopf fällt, sollen erst einmal alle Fakten auf den Tisch. Symbolfoto: Weigel/dpa

LAHNAU - Ein Grundsatzbeschluss für Windräder auf dem Eisenkopf und ein Bürgerentscheid dazu im März nächsten Jahres - mit dieser Idee war die Lahnauer SPD in die Parlamentssitzung am Donnerstagabend gegangen. So schnell ging es dann aber doch nicht.

Die geo-Fraktion nahm Tempo raus und schlug vor, das Thema - das in der Vergangenheit auch in Lahnau nicht unumstritten war - erst einmal in den Fachausschüssen zu beraten. Dabei haben SPD und geo das gleiche Ziel vor Augen: Lahnau soll einen Beitrag zur Klimawende leisten. Neben Energie-Einsparung ist der Ausbau der erneuerbaren Energien ein Baustein dafür. Mit dem Eisenkopf verfüge die Gemeinde über einen Standort, der alle Voraussetzungen für Windkraftanlagen erfülle, schreibt die geo-Fraktion in ihrem Antrag zu dem Thema. Allein bei der Vorgehensweise haben die beiden Fraktionen unterschiedliche Vorstellungen.

Die SPD hatte zur Sitzung am Donnerstagabend einen Antrag vorgelegt, damit das Parlament einen Grundsatzbeschluss pro Windkraft in Lahnau fällt. Gleichzeitig sollte ein Bürgerentscheid im März 2022 auf die Beine gestellt werden. "Eine Beteiligung der Lahnauer Bürger ist unumgänglich", begründete Ulf Perkitny den Vorschlag seiner Fraktion. Außerdem sollte der Gemeindevorstand die Vertragsverhandlungen mit dem Bremer Windkraftprojektierer wpd wieder aufnehmen.

Das Unternehmen wollte vor einigen Jahren schon einmal Anlagen auf dem Eisenkopf errichten, hatte dann aber zunächst Abstand davon genommen. Mittlerweile - unter anderem aufgrund technischer Neuerungen und veränderter Rahmenbedingungen - ist die Windvorrangfläche auf dem Eisenkopf wieder attraktiv für die Bremer. Dafür spricht auch, dass ein wpd-Vertreter am Donnerstagabend als Zuhörer zur Parlamentssitzung gekommen war.

Viel zu hören gab es für ihn und die restlichen Zuschauer bei dem Thema allerdings nicht. Geo-Fraktionschef Markus Velten erklärte, dass seine Fraktion grundsätzlich dafür sei, dass sich Lahnau am Klimaschutz beteilige - und "Windkraft gehört dazu". Allerdings sei das Vorgehen der SPD "nicht in allen Punkten zielführend".

So ist aus geo-Sicht ein Grundsatzbeschluss des Parlaments nicht vonnöten. Dieser sei bereits im Jahr 2013 getroffen worden. Daraufhin sei die Gemeinde bindende Verträge eingegangen, skizziert die Fraktion in ihrem Antrag die Situation. Daran soll angeknüpft werden. Weil das Thema "Windkraft" aber komplex sei und sich zwischenzeitlich rechtliche, technische und wirtschaftliche Gegebenheiten geändert haben und auch die Folgen der Klimaveränderung mittlerweile wahrnehmbarer sind, plädierte die geo-Fraktion zunächst für eine umfassende Information der Gemeindevertreter über das, was bisher in Sachen Windkraft in Lahnau entschieden und unternommen wurde und was sich geändert hat. Nur auf dieser Grundlage könne eine Willensbildung stattfinden und sachgerecht entschieden werden.

Denn der Eindruck, das Parlament hätte sich nur oberflächlich mit einer für alle Bürger derart wichtigen Sache befasst, müsse vermieden werden, so die geo-Fraktion. Das würde dem Ansehen der Kommunalpolitik schaden, die Bürger spalten und unter Umständen die Reputation der Gemeinde als verlässliche Vertragspartnerin schädigen.

Zunächst wird in den Ausschüssen beraten

Über die Frage eines Bürgerentscheids und den geeigneten Zeitraum dafür soll nach Ansicht der geo-Fraktion in den Ausschüssen diskutiert werden. Ein Termin im März nächsten Jahres wurde ob des großen Informationsbedarfs als zu kurzfristig erachtet. Wie die SPD fordert auch geo, dass Informationsveranstaltungen für Bürger stattfinden müssen. Neben den Ergebnissen der Verhandlungen mit wpd soll auch allgemein über Klimaschutzmaßnahmen und Möglichkeiten zur Energiewende informiert werden. Eine Idee, die auch der Energie- und Klimaschutzbeirat bereits verfolgt.

Um der Vorbereitung der Beschlüsse zum Thema "Windkraft" genügend Raum zu geben, erklärte Perkitny für die SPD die Bereitschaft, zunächst in den Ausschüssen zu beraten. Somit werden sich nun der Umwelt-, Tourismus- und Regionalausschuss sowie der Haupt- und Finanzausschuss mit den Vorschlägen von SPD und geo befassen.