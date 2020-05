Wortwörtlich ein "Tante-Emma-Laden" in Dorlar

Der Tante-Emma-Laden von Emma Klas in der Hinterstraße um 1950. Repro: Franz Ewert

Lahnau-DorlarDas winzige Vorgärtchen ist verschwunden. Das Hoftor ist ein anderes. Der Stromabnehmer auf dem Dach ist der "Schüssel" gewichen. Die Form der Fenster hat sich geändert. Und vor allem ist der kleine Lebensmittelladen schon lange nicht mehr da. Auch die Treppe aus Stein mit ihren fünf Stufen, aber ohne Geländer, was heute in berufsgenossenschaftlichen Zeiten ein Unding wäre, fehlt. Ansonsten aber sieht die Szenerie auch nach 70 Jahren noch sehr ähnlich aus - einschließlich des benachbarten Gebäudes links. Die Rede ist von dem früheren "Tante-Emma-Laden" in der Hinterstraße in Dorlar.

Dort, wo später der Auweg seinen Anfang nahm, schräg gegenüber der katholischen Kirche, war einst ein kleiner Lebensmittelladen beheimatet - es war in der ersten Hälfte der 1950er Jahre eines von einem halben Dutzend in dem doch eher kleinen Dorf Dorlar. Und es war der erste "Tante-Emma-Laden", der 1952 wieder schloss. Es war Johannes Klas (1859-1941), der im Jahr 1905 seine kleine "Kolonialwarenhandlung" eröffnet hatte und hauptberuflich auch betrieb. Damals trug das Haus in der Hinterstraße die Nummer 75, seit den 1960 Jahren firmiert es unter Auweg 2.

Laut Wikipedia hielt der Ausdruck "Tante-Emma-Laden" in der Nachkriegszeit in Deutschland und der Schweiz Einzug in den umgangssprachlichen Gebrauch. Und gemeinhin stellt man sich unter einem Tante-Emma-Laden genau einen ebensolchen wie diesen auf dem um 1950 in Dorlar entstandenen Foto auch vor.

Geschäftchen dieser Art, nur wenige Quadratmeter groß, gibt es schon lange nicht mehr, denn nach und nach sind diese Tante-Emma-Läden auf allen Dörfern spätestens in den 1980er Jahren den Weg alles Irdischen gegangen. Im beginnenden Konkurrenzkampf mit größer werdenden Geschäften und dann den Märkten "auf der grünen Wiese" waren sie unterlegen.

Wer den schönen Begriff "Tante-Emma-Laden" letztlich kreiert hat, das weiß auch Wikipedia nicht. Im Falle der Hinterstraße in Dorlar jedoch darf im Wortsinne von einem Tante-Emma-Laden gesprochen werden, denn er gehörte Emma Klas, geborene Zell (1898-1974) aus Ehringshausen, gemeinsam mit ihrem Ehemann Otto (1894-1968). Den Sohn des Ladengründers Johannes hatte Emma 1919 geehelicht, verbunden mit ihrem Umzug nach Dorlar in die Hinterstraße 75. Das kleine Geschäft war neben dem Beruf des Ehegatten als Bahnarbeiter und der kleinen Landwirtschaft, die das Ehepaar Klas wie nahezu jede Familie im Dorf betrieb, ihr drittes wirtschaftliches Standbein.

Johannes Klas hatte das um 1830 erbaute Haus vom Vorbesitzer Wilhelm Becker, der nach Dutenhofen verzogen war, erworben und fügte zum Zwecke der Geschäftseröffnung an das giebelseitig zur Straße stehende Gebäude einen Anbau hinzu, der im Erdgeschoss dem kleinen Krämerladen Platz bot. Und diesen Betrieb führte Johannes Klas dann gemeinsam mit seiner Schwiegertochter Emma, bis diese um 1930 gänzlich die Verantwortung von ihrem Schwiegervater übernahm.

1952 kam dann das Ende des Ladens von Emma Klas, er wurde geschlossen. Aber als Bezeichnung für ein kleines Lebensmittelgeschäft, wie es heute nur noch in der Erinnerung lebt, hat es die Zeiten überdauert.