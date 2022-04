Jetzt teilen:

LAHNAU - Eine Sondersitzung der Lahnauer Gemeindevertretung hat das Thema Windkraft auf der Tagesordnung. Am Mittwoch, 27. April, um 18.30 Uhr, wird es im Bürgerhaus in Atzbach (Wetzlarer Straße) dazu Fachvorträge geben. Zudem nimmt der Projektierer WPD (Bremen) zu dem aktuellen Stand Stellung. 2017 hatte WPD seine ursprünglichen Pläne zur Errichtung von Windkraftanlagen in Waldgirmes aufgegeben. Eine weitere Stellungnahme zum geplanten Standort auf dem Eisenkopf zwischen Waldgirmes und Rodheim-Bieber gibt Hessen Forst ab. Die Sitzung ist öffentlich.