20-jähriger Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus.

LEUN - Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer war laut Polizei am Sonntag gegen 13.20 Uhr von seinem Wohnort in Stockhausen aus in Richtung Biskirchen unterwegs. Zwischen den beiden Leuner Stadttteilen kollidierte er aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Pkw mit Nummernschild aus dem Lahn-Dill-Kreis.

Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Ein Sachverständiger wurde bestellt, um vor Ort die Unfallursache zu ermitteln.

Die Straße war laut Polizei bis 16.30 Uhr gesperrt.