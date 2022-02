Auch Max Schmeling war zu Gast: Kohlmeyer bald Geschichte

Frische Hähnchen von Kohlmeyer. Das war jedes Mal ein Fest. Zu meiner Kindheit und Jugend waren wir gelegentlich mit der Familie zum Essen in dem Restaurant am LahnbahnhofNoch öfter aber holten wir am Sonntagmittag halbe Hähnchen und Pommes dort ab. Die Mutter und die Oma freuten sich, weil dann die Küche kalt bleiben konnte. Wir Kinder freuten uns, weil wir nur allzu gerne mit in die Gaststätte fuhren. An der Theke wurden dann die leeren Schüsseln von daheim abgegeben, und man bekam sie gut gefüllt zurück. Selbstverständlich stibitzen meine Schwester und ich bereits auf der Heimfahrt die eine oder andere Pommes. Und zu Hause machten sich dann alle am schön gedeckten Tisch über das leckere Essen her. Das ist meine persönliche, angenehme Erinnerung an das Hotel Kohlmeyer - und ich bin sicher, Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben ebenfalls die ein oder andere Anekdote auf LagerVielleicht besitzen Sie auch noch Fotos von der Gaststätte.

Und ganz besonders würden wir uns freuen, wenn Sie diese Erinnerungen mit uns und anderen Lesern teilen würden. Schicken Sie uns gerne bis zum 13. Februar unter dem Stichwort "Kohlmeyer" Ihre Bilder per Mail an lokalredaktion-wnz@vrm.deDort können Sie uns auch Ihre persönlichen Anekdoten erzählen. Die schönsten Erinnerungen werden wir dann veröffentlichen.