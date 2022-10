Autos krachen aneinander

Jetzt teilen:

LEUN-BISKIRCHEN - Unfallflucht auf der Landstraße zwischen Bissenberg und Biskirchen: Laut Polizeiangaben haben sich dort zwei entgegengesetzt fahrende Autos gestreift. Einer der Beteiligten habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Mittwoch, 26. Oktober, gegen 19 Uhr war eine 19-jährige Braunfelserin mit einem VW-Bus in Richtung Biskirchen unterwegs. In einer Rechtskurve sei ihr ein Fahrzeug, teilweise auf ihrem Fahrstreifen, entgegengekommen, worauf sie mit ihrem Bus nach rechts auf die Bankette auswich. Dennoch berührten sich die Fahrzeuge.

Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bissenberg fort. An der Unfallstelle fanden sich Fahrzeugteile, die einem Seat Ibiza zugeordnet werden können. Die Braunfelserin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der Schaden am Bus summiert sich auf etwa 7000 Euro. Der Seat Ibiza muss ebenfalls auf der Fahrerseite Beschädigungen aufweisen, zudem fehlt dort der Außenspiegel.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wo ist nach Mittwoch ein Seat Ibiza mit Beschädigungen auf der Fahrerseite aufgefallen? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise: Telefon 06441-9180.