B 49 am Wochenende bei Leun gesperrt

Die B 49 muss am kommenden Wochenende bei Leun komplett gesperrt werden.

Leun (red). Am kommenden Wochenende wird an der B 49 Anschlussstelle Leun die Verkehrsführung für den nächsten Bauabschnitt eingerichtet. Dieser umfasst den Abbruch der Wirtschaftswegeunterführung direkt an der Anschlussstelle sowie den Beginn der Arbeiten für den Kreisverkehr der neuen Anschlussstelle Leun. Hierfür muss die Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Leun-Biskirchen und Solms von Freitagabend, 11. September, ab etwa 20 Uhr bis Montag, 14. September gegen 5 Uhr, voll gesperrt werden. Bis zur Anschlussstelle Braunfels-Tiefenbach bleibt die B 49 aus Richtung Limburg offen. An der Anschlussstelle Tiefenbach kann in dieser Zeit nur in Richtung Limburg auf die B 49 aufgefahren werden.

Der Verkehr in Richtung Gießen/Wetzlar wird während der Sperrung ab Biskirchen mit der Bedarfsumleitung "U 5" über die parallel zur Bundesstraße verlaufende Landesstraße 3020 über Biskirchen, Stockhausen und Leun und weiter mit der Bedarfsumleitung "U 3" über die L 3052 und die L 3283 über Burgsolms zur Anschlussstelle Solms umgeleitet. Durch die ab Leun getrennte Führung des Verkehrs über Burgsolms wird ein Rückstau an der Abfahrt Solms vermieden. Alle Verkehrsteilnehmer werden ausdrücklich darum gebeten, den ausgewiesenen Umleitungen zu folgen.

Vorfahrtsregelung an der Abfahrt wird geändert

In Fahrtrichtung Limburg führt die Bedarfsumleitung "U 4" ab der Anschlussstelle Solms auf der L 3020 nach Leun und von dort mit der Bedarfsumleitung "U 6" über Stockhausen zur B 49-Anschlussstelle Biskirchen. Für das Wochenende wird die Vorfahrtsregelung an der Abfahrt Solms abgeändert. Der Verkehr, der von der B 49 abgeleitet wird, erhält gegenüber der L 3283 aus Burgsolms Vorfahrt, um einen Rückstau zu vermeiden.

Die Anschlussstelle Leun wird dann bis voraussichtlich Ende Januar 2021 vollständig gesperrt bleiben. Die Umleitung führt währenddessen in Fahrtrichtung Limburg ab der Anschlussstelle Solms über die L 3020 mit der Bedarfsumleitung "U 4" nach Leun, die Gegenrichtung ist mit der Umleitung "U 9" beschildert. In Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Biskirchen mit der Bedarfsumleitung "U 5" und in die Gegenrichtung mit der Bedarfsumleitung "U 6" nach Leun geführt.

Brückenstraße teilweise

mit Ampelregelung

Der Verkehr, der von Leun Lahnbahnhof zur B 49 möchte, wird mit "U 3" über die Kreisstraße 378 nach Burgsolms zur Anschlussstelle Solms geführt. Die Verbindung zwischen Leun und Leun-Lahnbahnhof über die Brückenstraße bleibt während der Bauzeit erhalten, wird jedoch zeitweise halbseitig gesperrt und mit einer Ampel geregelt.

In der Ortsdurchfahrt von Leun wird bereits ab dem 11. September die abknickende Vorfahrtsregelung aus der Wetzlarer Straße in die obere Bachstraße verändert. Vorfahrtsberechtigt sind dann die Limburger Straße und die Wetzlarer Straße. Entlang der Limburger Straße (L 3020) wird für die Dauer der Arbeiten vom Ortseingang bis zur oberen Bachstraße beidseitig ein absolutes Halteverbot angeordnet.

Da durch den Umbau an der Anschlussstelle Leun auch der Radweg R 7 betroffen ist, wird die derzeitige Streckenführung des R7 angepasst. Der Radverkehr wird ab dem 21. September über das nun neu gebaute Stück Radweg und weiter über die "Schäferburg" und Leun-Lahnbahnhof geleitet. Nach Leun führt der R 7 bei Lahnbahnhof unter den Bahngleisen hindurch und über den Steg über die Lahn.

Um den Fahrradverkehr vom landwirtschaftlichen Verkehr separat zu führen, wird zudem bei der "Schäferburg" der landwirtschaftliche Verkehr getrennt von den Radfahrern durch Leun Lahnbahnhof umgeleitet. Dafür werden einige der Stadtstraßen im Ortsteil zu Einbahnstraßen.