B 49 an drei Wochenenden dicht

Mit Behinderungen müssen Autofahrer auf der B 49 zwischen Biskirchen und Löhnberg in den kommenden Wochen rechnen: Grund ist eine Sanierung der Asphaltdecke.

Leun (red). Bis Mitte Oktober saniert Hessen Mobil die Fahrbahn der Bundesstraße 49 zwischen der Anschlussstelle Biskirchen und der Anschlussstelle Löhnberg. Aufgrund von massiver Spurrinnenbildung wird die Asphaltoberfläche der B 49 in diesem Bereich erneuert.

An diesem Wochenende wird der Baustellenverkehr für den ersten Bauabschnitt aufgebaut. Hierfür muss die B 49 zwischen Biskirchen und Löhnberg in beiden Fahrtrichtungen von Freitagabend, 25. September, ab 20 Uhr, bis Montagmorgen, 28. September, 5 Uhr, voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Gießen wird der Pkw-Verkehr auf der B 456 über Weilburg, der L 3451 über Braunfels und der L 3282 über Burgsolms bis zur Anschlussstelle Solms umgeleitet. Bis zum Baustellenbereich bleibt die B 49 für Anlieger befahrbar.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Limburg wird zwischen der Anschlussstelle Biskirchen und der Anschlussstelle Löhnberg über die parallel verlaufende Bedarfsumleitung "U8" umgeleitet.

In dem darauffolgenden ersten Bauabschnitt wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Limburg saniert. Von Montagmorgen, 28. September, bis voraussichtlich Samstagmittag, 3. Oktober, ist daher die B 49 zwischen Biskirchen und Löhnberg in Fahrtrichtung Limburg gesperrt. Der Verkehr wird - wie während der Vollsperrung - über die U 8 umgeleitet. In Fahrtrichtung Gießen bleibt die B 49 in dieser Zeit weiterhin befahrbar. Durch die Baustellenverkehrsführung ist es allerdings nicht möglich, in Fahrtrichtung Gießen an der Anschlussstelle Biskirchen von der B 49 abzufahren.

Eine weitere Vollsperrung der B 49 zum Umbau des Baustellenverkehrs gibt es von Samstagmittag, 3. Oktober, ab etwa 12 Uhr, bis Montagmorgen, 5. Oktober, 5 Uhr.

Während des zweiten Bauabschnitts ab dem 5. Oktober wird dann die Fahrbahnoberfläche in Richtung Gießen saniert. Währenddessen wird der Verkehr auf der B 49 über die Gegenfahrbahn geleitet, sodass im Baustellenbereich erneut die B 49 in Fahrtrichtung Limburg gesperrt wird und der Verkehr in Fahrtrichtung Limburg über die parallel verlaufende U 8 umgeleitet wird.

Ab voraussichtlich Samstagmittag, 10. Oktober, wird die Baustelle auf der B 49 wieder abgebaut. Bis zum Montagmorgen, 12. Oktober, 5 Uhr, muss daher die B 49 zwischen der Anschlussstelle Biskirchen und der Anschlussstelle Löhnberg in beiden Fahrtrichtungen erneut voll gesperrt werden. .

Da der parallel zur B 49 verlaufende alte Streckenverlauf, während der Zeit der Bedarfsumleitung nicht als Radweg genutzt werden kann, müssen Radler über den Wirtschaftsweg zwischen Löhnberg-Selters und Tiefenbach fahren.

Mehr Informationen unter mobil.hessen.de oder verkehrsservice.hessen.de.