B 49: Auffahrt in Leun ab Montag wieder freigegeben

Für die Umstellung der Baustellenverkehrsführung muss die B 49 zwischen den Anschlussstellen Solms und Braunfels-Tiefenbach von Freitagabend, 21. Januar, gegen 20 Uhr, bis Montagmorgen, 24. Januar, um 5 Uhr, voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Limburg führt die Umleitung "U4" ab der Anschlussstelle Solms über die L 3020 nach Leun und von dort weiter mit der Bedarfsumleitung "U6" über Stockhausen zur B 49-Anschlussstelle Biskirchen. Während der Wochenendsperrung wird die Vorfahrtsregelung an der Anschlussstelle Solms geändert. Der Verkehr, der von der B 49 abgeleitet wird, erhält gegenüber der L 3283 aus Burgsolms Vorfahrt, um einen Rückstau zu vermeiden.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar wird während der Wochenendsperrung ab der Anschlussstelle Leun-Biskirchen mit der Umleitung "U5" über die parallel zur Bundesstraße verlaufende L 3020 über Biskirchen, Stockhausen und Leun umgeleitet und weiter mit der Bedarfsumleitung "U3" über die L 3052 und die L 3283 über Burgsolms zur Anschlussstelle Solms geführt. Durch die ab Leun getrennte Führung des Verkehrs in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar über Burgsolms soll ein Rückstau an der Anschlussstelle Solms vermieden werdenAlle Verkehrsteilnehmer werden daher darum gebeten, den ausgewiesenen Umleitungen zu folgen.

Im Zuge der Vollsperrung repariert Hessen Mobil am Samstag, 22. Januar, auf dem Streckenabschnitt zwischen Leun und Biskirchen zudem beschädigte Schutzplanken sowie verschobene Mitteltrennwände auf der B 49. Zudem werden Gehölze am Straßenrand zurückgeschnitten und vereinzelt beschädigte Bäume entnommen. Am Samstag, 22. Januar, muss daher von 8 Uhr bis gegen 17 Uhr auch der Streckenabschnitt der B 49 zwischen den Anschlussstellen Tiefenbach und Biskirchen - somit auch die B 49-Anschlussstelle Tiefenbach - voll gesperrt werden.