B49 bei Leun nach Unfall gesperrt

LEUN-BISKIRCHEN - Am Freitagmorgen sind gegen 9 Uhr ein LKW und ein Kleintransporter auf der B 49 in Höhe der Anschlussstelle Leun-Biskirchen zusammengestoßen. In der Folge ist die Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Tiefenbach und Löhnberg derzeit in Fahrtrichtung Limburg voll gesperrt.

Grund ist die Bergung der beiden Fahrzeuge, die nicht mehr fahrtüchtig sind. Da die Abschleppwagen Probleme haben zur Unfallstelle zu gelangen, muss die B49 vorrausichtlich auch in Fahrtrichtung Gießen kurzzeitig gesperrt werden.

Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Wie Polizeipressesprecher Guido Rehr auf Nachfrage mitteilte, wurde bei dem Unfall eine Person leicht verletzt.