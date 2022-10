B49 muss zweimal gesperrt werden

Wegen Gehölzpflege- und Reinigungsarbeiten muss die Bundesstraße 49 zweimal zwischen Biskirchen und Löhnberg gesperrt werden. Umleitungen werden ausgeschildert. (© Angelika Warmuth/dpa)

LEUN-BISKIRCHEN - Wegen Gehölzpflege- und Reinigungsarbeiten muss die Bundesstraße B49 an diesem Mittwoch, 2. November, sowie am kommenden Dienstag, 8. November, kurzzeitig zwischen den Anschlussstellen Leun-Biskirchen und Löhnberg gesperrt werden. An diesem Mittwoch ist die B 49 in diesem Bereich voraussichtlich in der Zeit von 7 Uhr bis etwa 13 Uhr in Fahrtrichtung Limburg nicht befahrbar. Notwendig wird die Sperrung auf diesem nicht vierstreifig ausgebauten Abschnitt aus Verkehrssicherheitsgründen, wie die Straßenbaubehörde Hessen Mobil mitteilt. Für die Zeit der Sperrung ist folgende Umleitung ausgeschildert: Ab der Anschlussstelle Biskirchen geht es auf den parallel zur B49 verlaufenden Straßen Am Karlssprudel und Weilburger Straße bis zur Anschlussstelle Löhnberg. Ebenfalls aufgrund von Gehölzpflegearbeiten wird die B49 im genannten Abschnitt in der darauffolgenden Woche auch in der Gegenrichtung gesperrt. Diese Sperrung in Fahrtrichtung Gießen gilt am Dienstag, 8. November, in der Zeit von 9.30 Uhr bis voraussichtlich etwa 13.30 Uhr. Die ausgeschilderte Umleitung entspricht der zuvor genannten, allerdings in umgekehrter Richtung.