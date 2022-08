Bau am neuen Windpark zwischen Leun und Löhnberg geht voran

Hier soll das Leuner Windrad seinen Platz finden. Das Fundament dafür entsteht im vierten Quartal 2022. Foto: Verena Napiontek

LEUN/LÖHNBERG - Im Wald an der Grenze zwischen Leun und Löhnberg tut sich einiges. Hier entsteht gerade mit recht großem Aufwand der Windpark Leun/Löhnberg. Die ersten Arbeiten sind nun bereits abgeschlossen.

Lange war das Projekt geplant worden, doch nun geht es sichtbar rasch voran. Der Zugang zu dem Gelände erfolgt über Biskirchen, genauer über das unmittelbar an der B 49 gelegene Gewerbegebiet Hollergewann.

Zufahrtsweg wurde ausgebaut

Von hier aus führt ein Weg nach oben in den Wald. Dieser Waldweg wurde in den vergangenen Wochen auf 4,5 Meter verbreitert und geschottert. Dort wird auch eine Kabeltrasse verlegt.

Zwei Windräder – eines auf Leuner und eines auf Löhnberger Gebiet – werden ab September 2023 Strom erzeugen. Dafür sind aber noch einige Vorarbeiten notwendig. (Foto: Verena Napiontek)

Damit entspricht der Weg nun den technischen Anforderungen, die für den Transport der Anlagenkomponenten vom Hersteller Enercon angegeben werden, teilt die zuständige Firma Alterric mit. Die Firma mit Sitz in Aurich entwickelt und bewirtschaftet Windparks und zählt zu den größten Onshore-Windstromerzeugern in Zentraleuropa.

Umgesetzt wird das Projekt in Leun und Löhnberg vom Alterric-Team Süd mit Sitz in Mainz. Maßgeblich zur Projektentwicklung beigetragen hat auch das Solmser Unternehmen Hermann Hofmann, Erneuerbare Energien Projekt GmbH. Die Solmser Firma hat auch die Erdarbeiten koordiniert.

Genug Strom für 4600 Zwei-Personen-Haushalte im Jahr

Die gesamte Erzeugungsleistung beider Anlagen beträgt laut Projektentwickler Alterric 8,4 Megawatt - damit könne der geplante Windpark jährlich etwa 4600 Zwei-Personen-Haushalte mit Strom versorgen. Für die Region bedeutet dies, dass rein rechnerisch fast alle Haushalte der Gemeinde Löhnberg sowie der Stadt Leun mit erneuerbarem Strom beliefert werden können.

Ursprünglich war mal mit drei Windrädern geplant worden. Doch nun werden nur zwei Windkraftanlagen aufgestellt - eine auf Löhnberger und eine auf Leuner Gebiet.

Wer zu dem gerodeten Platz im Wald kommt, wird unweigerlich auch auf zwei große Becken aufmerksam, die je etwa 21 Kubikmeter Wasser fassen können. Das entspricht rund 42 000 Litern Wasser. Was hat es damit auf sich?

Löschwasserzisternen vor Ort

Es handelt sich hier um eine Löschwasserzisterne, die zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Boden eingebaut wurde. Erforderlich wurde dies gemäß Genehmigungsauflage, um im Falle eines Brandes auf Löhnberger Gebiet agieren zu können.

Diese beiden Löschwasserzisternen auf Leuner Gebiet werden für das Löhnberger Windrad benötigt. Im Fall eines Brandes kann dann hier Wasser entnommen werden. (Foto: Verena Napiontek)

Und warum befindet sich die Zisterne dann auf Leuner Gebiet, wenn sie doch für das Löhnberger Windrad benötigt wird? "Im Falle eines Brandes, muss ja ein gewisser Abstand zum Brandherd gewahrt sein", erklärt dazu der Leuner Bürgermeister Björn Hartmann (CDU), der selbst auch bei der Feuerwehr aktiv ist. Für das Biskirchener Windrad sei die Wehr in der Lage, Wasser direkt aus dem Ort zu entnehmen.

Fundamentbau soll im vierten Quartal folgen

Fertiggestellt wurden inzwischen neben den Wegen auch die Kranstellflächen. Nach den notwendigen Vorarbeiten wird es dann im vierten Quartal mit dem Fundamentbau für die Windräder weitergehen.

Die Arbeiten liegen laut Alterric im Zeitplan. Der Bau der ersten Windenergieanlage soll dann im ersten Quartal des kommenden Jahres über die Bühne gehen.

Projektleiterin Hannah Wölm betont: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Windpark Leun/Löhnberg im anvisierten Zeitplan liegen. Das ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit und liegt insbesondere daran, dass alle Beteiligten Hand in Hand arbeiten." Alle Akteure würden der Inbetriebnahme, die voraussichtlich im September 2023 erfolgen wird, entgegenfiebern, so Wölm.