Baugenehmigung für Pumpspeicherwerk in Leun

Die Baugenehmigung für das Pumpspeicherwerk in Leun rückt erneut in weite Ferne. Die Hermann-Hofmann-Gruppe, die seit 2011 dieses Bauvorhaben plant, ist aber weiterhin kämpferisch.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 29.07.2020 um 00:00 Uhr publiziert.