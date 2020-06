Bis August keine Kita-Gebühren in Leun?

Weil die Kindertagesstätten aufgrund der Corona-Krise in den vergangenen Monaten geschlossen waren, mussten die Eltern keine Gebühren zahlen. Allerdings waren die Zahlungen nur ausgesetzt, könnten also nachträglich noch eingezogen werden. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Leun (jeb). Weil die Kindertagesstätten aufgrund der Corona-Krise in den vergangenen Monaten geschlossen waren, mussten die Eltern keine Gebühren zahlen. Allerdings waren die Zahlungen nur ausgesetzt, könnten also nachträglich noch eingezogen werden. Ein Erlassen der Gebühren können nämlich nur Stadtverordnete und Gemeindevertreter beschließen. Dies passiert gerade in vielen Kommunen. Auch die Leuner Stadtverordneten haben das Thema auf dem Schirm. In ihrer Sitzung am Montag, 22. Juni, wollen sie darüber beraten.

Ein interfraktioneller Antrag von SPD, CDU, FWG und den Grünen liegt bereits vor. Angeregt hatte diesen der Stadtverordnetenvorsitzende Jürgen Ambrosius (SPD) in einer Ältestenratssitzung Anfang Juni. Die Leuner NPD hatte später einen eigenen, ähnlich lautenden Antrag eingereicht.

Der Antrag sieht einen weitreichenden Erlass der Elternbeiträge vor. So sollen die Gebühren für Betreuung und Verpflegung der Kinder in den Kitas und der betreuenden Grundschulen von April bis August vollständig erlassen werden.

Dies würde auch für die Eltern gelten, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen konnten oder deren Kinder derzeit bereits wieder im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebs betreut werden.

Keine Elternbeiträge

für Notbetreuung

Sollten die Stadtverordneten dem Antrag zustimmen, gehört Leun zu den Kommunen, die die Gebühren am umfangreichsten erlassen. Braunfels hat beispielsweise bereits beschlossen, dass die Elternbeiträge bis Ende Mai grundsätzlich und von Juni bis Mitte August anteilig nur von den Eltern gezahlt werden müssen, die eine Betreuung in Anspruch nehmen können. In Solms wird der Erlass der Kita-Gebühren am 30. Juni Thema in der Stadtverordnetensitzung sein.