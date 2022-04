"Biski"-Hymne ertönt: Biskirchen ist "Dolles Dorf"

Holzkünstler Rudi Dittrich (links kniend) sorgt mit seinem "Feuermann" bei den Dreharbeiten des Hessischen Rundfunks für Begeisterung. Dafür gibt es viel Applaus von den Zuschauern. Foto: Verena Napiontek

LEUN-BISKIRCHEN - "Es gibt ein Fleckchen auf der Erd', da ist das Leben lebenswert", heißt es in der Hymne der Biskirchener. Wie lebenswert es in Biskirchen tatsächlich ist, das beweisen die Einwohner am Freitag. Da ist nämlich ein Fernsehteam vom Hessischen Rundfunk vor Ort - und man will sich natürlich im besten Licht zeigen, auch wenn die Sonne an diesem Tag gar nicht mal hervorkommt. Dafür sorgt aber ein "Feuermann" für einen besonderen Moment.

Der Grund für die TV-Aufnahmen: Biskirchen war am Donnerstagabend im Hessen-Fernsehen zum "Dollen Dorf" bestimmt worden. Da wurde so mancher nicht schlecht überrascht. "Die 95-jährige Tante aus Frankfurt hat den Beitrag gesehen und meine Frau angerufen", erzählt etwa Ortsvorsteher Andreas Metzger. Er selbst war zu diesem Zeitpunkt ebenso wie Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius und Bürgermeister Björn Hartmann bei einer Sitzung in Bissenberg. Man war gerade dabei über die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Stadt Leun zu beraten.

Fotos Holzkünstler Rudi Dittrich (links kniend) sorgt mit seinem "Feuermann" bei den Dreharbeiten des Hessischen Rundfunks für Begeisterung. Dafür gibt es viel Applaus von den Zuschauern. Foto: Verena Napiontek Der "Feuermann" und sein Schöpfer Rudi Dittrich (links). Von den Umstehenden gibt es viel Applaus für eine tolle Show. Foto: Verena Napiontek Holzkünstler Rudi Dittrich liefet an der Biskirchener Grillhütte eine gelungene Show mit seiner Motorsäge. Foto: Verena Napiontek Der "Feuermann" ist fertig: Rudi Dittrich ist stolz auf die Skulptur. Foto: Verena Napiontek 4

Bereits der zweite Leuner Stadtteil

Anke Metzger war es dann auch, die sich bei der eingeblendeten Rufnummer des Hessischen Rundfunks meldete und die Teilnahme von Biskirchen an der Aktion "Dolles Dorf" bestätigte. Es ist nun binnen eines halben Jahres das zweite Mal, dass ein Leuner Stadtteil aus dem Lostopf gezogen worden ist. Erst Ende September war der Nachbarort Bissenberg "Dolles Dorf" gewesen.

"Bei mir ging dann um 19.58 Uhr ein Anruf ein", erzählt Jürgen Ambrosius, der auch in Biskirchen wohnt. "Dann war unsere Sitzung gelaufen", schmunzelt er.

Andreas Metzger hatte indes eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet und die Biskirchener ins Dorfgemeinschaftshaus "Zur grünen Au" bestellt. Rund 30 Leute versammelten sich dort, um Ideen für den Drehtag zu sammeln. Um 22 Uhr stieß noch das Team vom HR um Nora Enns hinzu. Und es wurde fast Mitternacht, bis man sich mit einem "Bis morgen früh" verabschiedete.

Los geht es am Freitagmorgen am Gertrudis-Brunnen im Bornweg. Die HR-Leute filmen da auch im Parkinson-Zentrum Getrudis-Klinik. Nach einem weiteren Stopp am Karlssprudel, treffen sich die Biskirchener vor der Mittagspause an der Grillhütte "Am Hain". Höhepunkt hier: Holzkünstler Rudi Dittrich, der in Biskirchen lebt, erschafft einen "Feuermann". Die umstehenden Zuschauer staunen nicht schlecht, was der Holzdesigner da mit seiner Kettensäge zustande bringt.

Dittrich war natürlich ebenso wie alle anderen davon überrascht worden, dass er einen Fernsehauftritt bekommen sollte. "Ich konnte wegen des Wetters in der Nacht nicht schlafen - und habe dann um 3 Uhr früh die SMS gelesen, die mir um 22.30 Uhr geschickt worden war", erzählt er. Und fügt lachend hinzu: "Dann konnte ich erst recht nicht mehr schlafen." Glücklicherweise habe er noch zwei hohle Baumstämme im Bestand gehabt. Und so sagte Rudi Dittrich seine Teilnahme zu. Für einen Spaß sei er schließlich immer zu haben. Der Holzdesigner sägt am späten Freitagvormittag in den hohlen Stamm Augen, Nase und Mund. In die Ohren werden zwei Bretter gesteckt. Ein weiteres Holz wird oben auf den Kopf gelegt und so dampft es dann aus allen Löchern.

Zum Abschluss gibt es die Biskirchener Hymne

Zur Grillhütte ist aus Sicherheitsgründen nicht nur die freiwillige Feuerwehr gekommen. Auch Mitglieder der TSG, des Gesangvereins, der Burschenschaft, des Heimatkundlichen Arbeitskreises, der Vogelschützer, des Partnerschaftrings und der IG Born sind mit dabei. Und sie alle spenden dem Holzkünstler viel verdienten Applaus. Nach weiteren Stationen unter anderem in der alten Mühle, die gerade restauriert wird, versammeln sich zum Abschluss die Biskirchener auf dem Dorfplatz. Ein Einsatzwagen der Feuerwehr war zuvor durch den Ort gefahren und hatte alle per Lautsprecher informiert. Und so kommen tatsächlich rund 200 Leute zusammen, die dort die Biskirchener Hymne "Hey am Born" anstimmen. Da sind auch die Gardemädchen in ihren Uniformen mit dabei. Begleitet werden Sängerinnen und Sänger von Matthias Diehl am Akkordeon und Egon Peusch auf der Mundharmonika.

Die Dreharbeiten dauern am Freitag bis 15.30 Uhr. Mit dem gedrehten Material macht sich das Team des Hessischen Rundfunks zurück auf den Weg ins Funkhaus, wo entschieden wird, was von den gesammelten Eindrücken tatsächlich in dem fünfminütigen Filmbeitrag landet. Das Resultat ist am Samstagabend ab 19.30 Uhr in der Hessenschau zu sehen. Wer nicht alleine schauen möchte, ist ab 19 Uhr zu einem Public Viewing ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen.