Biskirchen: Singen für den Frieden

Der Kinderchor schickt am Ehrenmal Friedenswünsche gen Himmel. Foto: Sängervereinigung Borussia Sängergruß Biskirchen

LEUN-BISKIRCHEN - Die Sänger und Sängerinnen der Sängervereinigung "Borussia Sängergruß" Biskirchen haben am vergangenen Freitag ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Sie sangen gemeinsam mit dem Kinderchor am Ehrenmal an der evangelischen Kirche.

Nur eine Woche vorher war die Idee geboren. Schnell waren Lieder, die im Repertoire sind und für passend erachtet wurden, ausgewählt und geübt. Es wurden Luftballons in den Farben der Ukraine gekauft, Helium besorgt und kleine Friedenstauben gebastelt. Der Kinderchor studierte gemeinsam mit Sabine Straßheim und Anke Metzger das Lied "Kleine weiße Friedenstaube" ein und die Werbetrommel wurde gerührt. Am Freitagabend begrüßte Angela Zutt, erste Vorsitzende des Vereins, dann die Bürger am Ehrenmal bei frostigen Temperaturen und Schneefall.

Der Chor begann mit dem Lied "A Conquest of Paradise", danach waren die Kinder mit ihrem Beitrag an der Reihe.

Die Hilfe soll

weitergehen

Außerdem verlasen die Kinder ihre Wünsche für Frieden auf dieser Welt und ließen diese dann an Luftballons in den grauen Himmel steigen. Es folgten die Lieder "Freiheit" sowie "A Blessing of Aaron".

Rund um das Ehrenmal an der evangelischen Kirche schallen die Lieder für den Frieden. Solidarität in Blau-Gelb zeigt die Sängervereinigung Borussia Sängergruß Biskirchen.

Die Sängervereinigung will weiter helfen. Dazu besteht bis Ende April die Möglichkeit, in der Brunnen-Apotheke in Biskirchen Geld zu spenden. Die Summe soll eine Organisation im Lahn-Dill-Kreis erhalten.