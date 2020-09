Blitzschutz im Leuner Gotteshaus funktioniert

Blitzeinschlag in den Kirchturm der evangelischen Kirche in Leun. Foto: Tabea Carnetto

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

"Braucht ein Gotteshaus überhaupt einen Blitzschutz?" Das hatte sich das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Leun noch vor zwei Jahren gefragt. 50 Jahre lang hatte ein angeblich unzureichender Blitzschutz offenbar ausgereicht und sogar über 600 Jahre lang war dem Gebäude kein größerer Schaden durch einen Blitz entstanden. Dennoch beschloss man, die Sache in Angriff zu nehmen. Im Sommer 2019 war es dann soweit. "Mit einer 50 Meter hohen Hebebühne wurde die Leiter außen am Turm montiert, innerhalb eines Vormittags war die ganze Sache erledigt", berichtet Karl-Günter Süß. "Dass der ganze Aufwand notwendig war, wurde jetzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt", so der Baukirchmeister. Beim Blitzeinschlag in den Kirchturm vor Kurzem seien Dachstuhl, Glockenstuhl und vor allem die elektrischen Anlagen innerhalb der Kirche vollkommen intakt geblieben. Foto: Tabea Carnetto