Buslinie 180 von Sperrung auf der B 49 betroffen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Leun (red). Ab Montag, 14. September, ist die Abfahrt Leun auf der B 49 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Buslinie 180 von Tiefenbach nach Braunfels muss daher längerfristig die Umleitung über Biskirchen/Leun fahren. Es gilt daher ein Baustellenfahrplan.

In Leun entfallen dadurch die Haltestellen "Untere Bachstraße", "Braunfels Mühlengrund" und Kaiser-Friedrich-Straße". Alternativ wird die Haltestelle "Rathaus" in Leun bedient sowie die Haltestelle "Lahnbrücke" in Fahrtrichtung Lahnbahnhof. Die Fahrt um 7.59 Uhr ab Tiefenbach an Schultagen muss umlaufbedingt entfallen. Die Fahrtzeiten wurden auf den verlängerten Fahrtweg angepasst. Es kann zu Verspätungen und Anschlussverlusten kommen. Insbesondere die Anschlüsse an die Lahntalbahn am Lahnbahnhof können nicht sichergestellt werden.