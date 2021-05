Die Abfahrt Leun ist fertig

Am kommenden Wochenende - von Freitagabend, 7. Mai, gegen 20 Uhr, bis Montagmorgen, 10. Mai, gegen 5 Uhr - wird die B 49 zwischen den Anschlussstellen Solms und Braunfels-Tiefenbach voll gesperrt. Grund hierfür sind mehrere Schadstellen auf dieser Strecke, die während dieser Vollsperrung beseitigt werden. Bis zur Anschlussstelle Tiefenbach bleibt die B 49 aus Richtung Limburg kommend offen.

An der Anschlussstelle Tiefenbach kann in dieser Zeit nur in Richtung Limburg auf die B 49 aufgefahren werden. In Fahrtrichtung Limburg führt die Umleitung "U4" ab der Anschlussstelle Solms über die L 3020 nach Leun und von dort weiter mit der Bedarfsumleitung "U6" über Stockhausen zur B 49-Anschlussstelle Biskirchen. Für die Dauer der Wochenendsperrung wird die Vorfahrtsregelung an der Anschlussstelle Solms geändert. Der Verkehr, der von der B 49 abgeleitet wird, erhält gegenüber der Straße aus Burgsolms Vorfahrt, um einen Rückstau zu vermeiden.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar wird während der Wochenendsperrung ab der Anschlussstelle Leun-Biskirchen mit der Umleitung "U5" über die parallel zur Bundesstraße verlaufende L 3020 über Biskirchen, Stockhausen und Leun umgeleitet und weiter mit der Bedarfsumleitung "U3" über Burgsolms zur Anschlussstelle Solms geführt. Durch die ab Leun getrennte Führung des Verkehrs in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar über Burgsolms soll ein Rückstau an der Anschlussstelle Solms vermieden werden. Alle Verkehrsteilnehmer werden daher ausdrücklich darum gebeten, den ausgewiesenen Umleitungen zu folgen.