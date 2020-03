Diebe brechen in Garage ein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Leun (red). Mit einer Akkuflex und einem Lasergerät vom Hersteller "Bosch" suchten Diebe in der Wetzlarer Straße in Leun das Weite. Am frühen Montagmorgen schlugen die Unbekannten im Nebenraum einer Garage zu. Gegen 3.25 Uhr wurden Anwohner auf verdächtige Geräusche aufmerksam und beobachteten zwei Männer, die ihre Beute in einen silbergrauen Renault Megane verstauten. Anschließend wendete der Wagen in Höhe einer Pizzeria und fuhr in Richtung Wetzlar davon. Eine genauere Beschreibung des Wagens oder der beiden Männer ist den Zeugen nicht möglich. Der Renault soll eine LDK-Zulassung haben. Der Wert der Beute liegt bei rund 900 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.