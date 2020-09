Ehrungen und Beförderungen bei der Leuner Feuerwehr

Auf dem Bolzplatz in Stockhausen wurden die Leuner Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner ausnahmsweise open Air ernannt oder befördert. Foto: Siegbert Bender

LEUN - LEUN. Ehrenamtliches Engagement sowie selbstloser Einsatz in gefährlichen Situationen zum Wohle der Bürger sind Kriterien, die Feuerwehrleute auszeichnen. Zu ihrer Wertschätzung gehört dazu, dass verdiente Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr ernannt oder befördert werden.

Weil dies in Zeiten von Corona-Einschränkungen aufgrund der vorgegebenen Abstandsregeln und Richtlinien nicht überall so ohne Weiteres möglich ist, hatte die Stadt Leun diesen Verwaltungsakt kurzerhand ins Freie verlegt. Anstatt im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Saal, beförderten und ernannten der Leuner Bürgermeister Björn Hartmann (CDU) und der neue Stadtbrandinspektor Stephan Sander insgesamt 23 Frauen und Männer der Leuner Feuerwehren auf dem Bolzplatz in Stockhausen. Zur Feuerwehrfrau- oder Feuerwehrmannanwärtern wurden Alana Schlechtriem, Annabell Koch, Antonia Schmidt, Jessica Riedl, Katerina Kudlatova, Nike Böhm, Deniz Karavar, Dominik Geisser und Felix Bremond ernannt. Zur Feuerwehrfrau wurde Julia Böhm befördert, Feuerwehrmänner wurden Dennis Kreker, Heiko Görlitz, Lukas Matschke und Tobias Mokrow. Jerome Bauer und Roman Sestak wurden jeweils zum Oberfeuerwehrmann befördert und Stefan Beck ist jetzt Hauptfeuerwehmann.

Zur Löschmeisterin wurde Kerstin Rinker und zum Löschmeister Timo Döbeling ernannt. Maik Heinrich Schweitzer ist jetzt Oberlöschmeister, Patrick Zipp Hauptlöschmeister und Pascal Schmidt Oberbrandmeister. Zum Hauptbrandmeister beförderte der Bürgermeister den frisch gebackenen Leuner Stadtbrandinspektor Stephan Sander.

Kinderfeuerwehrmedaille für Betreuerinnen

Die Betreuerinnen der Leuner Kinderfeuerwehr Simone Helfrich, Tatjana Jung, Andrea Sellner, Gabriele Ziereg und Sandra Haab erhielten für ihre Verdienste um den Nachwuchs die Kinderfeuerwehrmedaille des Landesfeuerwehrwehrverbandes Hessen in Gold.

Bürgermeister Hartmann appellierte an die Einsatzkräfte, sich durch die Teilnahmen an den angebotenen Lehrgängen weiterzubilden und fit zu halten.