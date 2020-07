(Foto: )

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LEUN - Bereits 2011 hatte die Hermann-Hofmann-Gruppe die Idee, auf dem Gelände des alten Steinbruchs zwischen Leuner Berg und Leuner Tagebau ein Pumpspeicherwerk zu bauen. Mit ihm sollte in der Region eine Lösung für die effektive Speicherung regenerativer Energien gefunden werden. Doch immer wieder wurde das Vorhaben vom Naturschutz ausgebremst. Der Meilenstein Baugenehmigung rückt nun noch einmal weiter in die Ferne.

Und dennoch: Michael Koch, einer der Geschäftsführer des Unternehmens, gibt sich kämpferisch: „Die Genehmigungsbehörde hat mir mündlich zugesichert, dass es für uns keine unüberwindbaren Hürden mehr im Verfahren gibt, wenn die nun abgeschlossene Prüfung bestätigt wird.“

Bei der Prüfung handelt es sich um die sogenannte Alternativenprüfung. Die Hermann-Hofmann-Gruppe muss also nachweisen, dass es in einem bestimmten Umkreis keinen besseren Standort für das geplante Pumpspeicherwerk gibt als in Leun. Doch damit hätte auch Geschäftsführer Koch nach allen bereits getroffenen Maßnahmen nicht mehr gerechnet: „Wir wissen, dass es sich bei dem oberen Bereich des Geländes um ein FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat, Anm. d. Red.) handelt und hatten darauf basierend bereits vieles unternommen, um die geplanten Eingriffe auszugleichen.“

Unter anderem hatte die Hermann-Hofmann-Gruppe 30 Hektar Wald von der Stadt Leun gekauft, die gegen eine Entschädigung aus der Nutzung genommen wurden. Das Ziel: Eine Urwaldzelle, die vielen verschiedenen Tier- und Pflanzenarten einen ungestörten Lebensraum bietet.

Doch seit einigen Monaten wird das Unternehmen ein weiteres Mal ausgebremst, so, wie bereits in den sieben Jahren zuvor. Dennoch hält die Hermann-Hofmann-Gruppe an ihrem Bauvorhaben fest: „Manchmal sage ich mir: Jetzt erst Recht“, findet Michael Koch, der auch schon vor der Alternativenprüfung überzeugt war: „Es gibt keinen besseren Standort. Hier in Leun haben wir genügend Wasser, einen geringen Abstand zur nächsten Stromleitung und ein optimales Gefälle für ein Pumpspeicherwerk dieser Größe.“

Da das Regierungspräsidium als zuständige Genehmigungsbehörde laut Koch aber auf „Nummer sicher“ gehen will, hat die Niederbieler Firma ihre studentische Hilfskraft mit der Alternativenprüfung beauftragt. Das Ergebnis ist wenig überraschend: Im Umkreis von 36 Kilometern zum geplanten Standort gibt es keine geeignetere Möglichkeit, um ein Pumpspeicherwerk zu errichten. Die Prüfung hat das Unternehmen inzwischen eingereicht, nun befindet sie sich in der finalen Beurteilung. Michael Koch ist zuversichtlich, dass sich der erneut große Aufwand gelohnt hat. Ende 2021 und damit noch einmal ein Jahr später als gedacht, könnte endgültig die Baugenehmigung vorliegen. Mit dem Bau solle dann 2022 begonnen werden - nach elf Jahren Kampf für ein Projekt, das eine Antwort auf die große Nachfrage der Energiespeichermöglichkeiten gibt.