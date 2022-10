Falsche Polizeibeamte rufen Bürger in Leun an

Falsche Polizisten haben Bürger in Leun angerufen. Keiner der Betroffenen ist auf die Masche der Anrufer hereingefallen. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

LEUN - Falsche Polizisten haben in Leun im Laufe des Samstagabends, 29. Oktober, per Telefon mehrere Betrugsversuche unternommen. Erfolg hatten sie dabei nicht. "Die Geschädigten reagierten jeweils vorbildlich", teilt die (echte) Polizei mit. Die Betroffenen beendeten frühzeitig das Gespräch und informierten die richtige Polizei. In keinem der bekannt gewordenen Fälle ist jemand geschädigt worden.

Die angeblichen Polizisten berichteten bei den Anrufen von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Es seien Personen festgenommen worden. Dabei habe man Zettel gefunden, auf denen die Adresse des Angerufenen vermerkt gewesen sei. Anschließend stellten die Anrufer anschließend persönliche Fragen an die Angerufenen. Diese handelten geistesgegenwärtig, beendeten die Telefonate und gaben keine Auskunft auf Fragen zu Vermögensgegenständen im Haus.

Bei derartigen Anrufen rät die Polizei, keine Angaben zu persönlichen Umständen, Bargeldbeständen oder privaten Angelegenheiten im Allgemeinen zu machen. "Beenden Sie derartige Telefonate und wenden sich an Familienangehörige, Bekannte oder die zuständige Polizeidienststelle", empfiehlt die Polizei.