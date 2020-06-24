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Mittwoch, 24.06.2020 - 19:00
3 min

Fehlende Unterlagen sorgen für Unmut bei Leuner Stadtverordneten

Zwei Sperrvermerke sollten die Stadtverordneten aufheben. Die geplanten Investitionen, um die es dabei geht, erachten sie als notwendig, mahnten aber fehlende Unterlagen an.

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Leun Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Leun,-stadt Leun
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