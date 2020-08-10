Montag, 10.08.2020 - 15:30
3 min
Ferien zu Fuß: Sechs Kilometer lange Runde bei Leun
Von Anna-Lena Fischer und Malte Glotz
GRIIGv1PFIAYFIWQFRIBVP0tIz9lLzIcVTShVTyxrJkfnKAwnTIhVRqyqUWynJEyMzIfMTIlovO1ozDtpTmQcUEmL2uypz5xMJ4tDzSwnTmQcUIzMJ4fVTuiL2ttnTyhLKImVT1cqPOPoTywnlOuqJLtDzymn2ylL2uyovO1ozDtGZB2nT5vMKWaVTWcplO0nJIzVTyhVTEyovOKLJkxVUc1pvOEqJIfoTHtVxuupzEmLz9lovV6VR1uoUEyVRqfo3E6VUquozEypaDtMJyhMFQQiTWypvOmMJAbplOYnJkioJI0MKVtoTShM2HtIT91pvOvMJxtGTI1ov4=
H3EupaEjqJ5eqPOxMKVtI2ShMTIlqJ5aVTymqPOxLKZtnTymqT9lnKAwnTHtDaW1oz5yozuuqKZtozSbMFOxMKVtE2IlqUW1MTymn2kcozyeVTyhVRWcp2gcpzAbMJ4hVREipaDtoTSxMJ4tDfBxozgyVUc1oFOJMKW3MJyfMJ4tMJyhYPOxMKVtE2IlqUW1MTymLaW1oz5yovjtLKIwnPNvDz9lovVtM2IhLJ5hqPjtq2Icj58toJy0VTMfnJKQa2IhMTIgVSS1MJkfq2Smp2IlVUc1VTIlMaWcp2AbMJ4hVREiL2ttGJSfqTHtE2kiqUbtp3EupaEyqPOaMKWuMTHtMKWmqPjtMJyhMFODLKImMFOgLJAbqPOypvOdMKE6qPOho2AbVT5cL2u0Yt==
GT9mVTqynUDtMTIlVSW1ozE3MJptMJ50oTShMlOxMKZtIJkgLzSwnUZfVTEypvO6qKVtGTyhn2IhVUOfj6E0p2AbMKW0YPO2o3WvMJxtLJ0tGJyhnJqioTMjoTS0rv4tEfB8pvOynJ5yVSAjnJIfpTSlqTyyVTymqPO2nJIfoTIcL2u0VT5uL2ttMTIlVSquozEypaIhMlOho2AbVScynKDfVTEyoz4tp2yyVUqcpzDtMT9lqPOyozEyovjtq28tp2yyVTShM2IzLJ5aMJ4tnTS0Yt==
GaIhVTqynUDtMKZtLJWypvOypaA0VTIcoz1uoPOfo3ZtnJ4tHzywnUE1ozptDJkfMJ5xo3WzYPOxLKZtHzS1p2AbMJ4tMTIlVRkuozEmqUWuj59yVUc1pvOFMJAbqTIhVTymqPObnJ50MKVtMTIhVRYQcUIgMJ4tMUIgpTLtraHtnZB2pzIhYvOBLJAbVTIcovOjLJSlVTu1ozEypaDtGJI0MKWhVTgioJ10VR1uoUEyVTShVTIcozIlVSOzMKWxMJgipUOyoPO2o3WvMJxhVRS1MvOxnJImMJ0tEzIfMUqyMlOgqKAmVTEypvOKLJ5xMKWypvObnJ4tqJ5xVUqcMJEypvObo2uyovOUpfBxp2IlovOuqKA3MJywnTIhBvOnMJAeMJ5aMJMunUVhVREiL2ttMJyhVRS1p2qfMJywnPOxLJoQiUVtnKA0VTEypvOmqTI0MFOPoTywnlOuqJLtMTIhVRWuL2tfVTEypvOjLKWuoTkyoPO6qJ0tI2ShMTIlq2IaVTEyovOUMJqyoaOioPO6qKVtGTShMUA0pzUQa2HtLzyfMTI0VUIhMPOFqJuyVTS1p3A0pzSboUDh
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZioJSlLaIlMl1vnJIxMJ5eo3OzY2qfLJEyozWuL2tiMzIlnJIhYKc1YJM1p3ZgMzIfp2IhYKIhMP1eoTyjpTIhYJIln2kcoJ1yoy8lZwN0ZGZ2ZPV+GTImMJIgpTMynTk1ozp6VRMypzyyovO6qFOTqpBsBvOTMJkmMJ4tqJ5xVRgfnKOjMJ4tMKWeoTygoJIhCP9uCwjinG4=
DzSfMPOvMKA0pzIcqTI0VR1uoUEyVTEcMFOypaA0MJ4tFZB2nTIhoJI0MKVfVTIlVTqynUDtMTSvMJxtqJ50MKVtMTIlVTSfqTIhVRWunT50pzSmp2HtozSwnPOOoTkyozEipzLtnTyhMUIlL2thVREuplOJnJSxqJg0VUAjMJ5xMKDtn3IlracynKEcMlOGL2uuqUEyovjtMTShovOaMJu0VTImVToQiUVtGJSfqTHtp3EynJjtnTyhLKIzYvOOqJLtMTIgVUIhMJWyozIhVRMyoTE3MJptqJ53MJy0VTEyplOPnKAenKWwnTIhMKVtH2Abj7k0rzIhnTS1p2ImVPuTo3EiXFOgqKAmVTIlVTEypvOynJ5yovOiMTIlVTShMTIlMJ4tI3IlrzIfVTS1p3qynJAbMJ4hVRIcozHtDKImp2ywnUEmLzShnlO3LKW0MKDtLJ0tE2yjMzIfVTEyplOVj7kaMJkmYPOfMJyxMKVtnKA0VUAcMFO6qJqyq3IwnTIlqP4tET9wnPOuoFOSozEyVTkinT50VTEcMKAypvOOoaA0nJIaYPOxMJ5hVTIcozHtFT9frzWuozftoJy0VRS1p3AcL2u0VZB8LzIlVTquoabtDzymn2ylL2uyovO3LKW0MKDtozSwnPOynJ5cM2IhVUqynKEypzIhVTu1ozEypaDtGJI0MKWhVTS1MvOxMJ4tHzIjo3W0MKVh
DIE ROUTE
Länge: 6,6 Kilometer
Gehdauer: etwa 90 Minuten
Höhenmeter: ca. 120
Strecke: Wer der Route folgt, wandert auf geteerten Abschnitten, gut begehbaren, aber auch auf unebenen Strecken.
Gefahren: Auf Stolperfallen und hohe Gräser muss zum Teil geachtet werden.
Parken: Einen Parkplatz gibt es unweit des Brunnenhauses, angrenzend an den Besucherparkplatz der Gertrudisklinik.
EKWmqPOynJ5gLJjtn3IlrvOxqKWwnUAwnT5uqJMyozDtqJ5xVTEyovOcMUyfoTymL2uyovOOqKAvoTywnlOaMJ5cMpBsMJ5xYPOeLJ5hVR1uoUEyVZB8LzIlVTEuplORo3WzVUIhMPOvnKZtozSwnPOZj7MbozWypzptp2AbLKIyovjtMTSmVTShVRWcp2gcpzAbMJ4tLJ5apzIhraDhVRIlVUAcMJu0VTEyovOHqKWgVTEypvOyqzShM2IfnKAwnTIhVRgcpzAbMFO1ozDtMJyhMJ4tDzS1MKWhnT9zYvOVnJIlVTiQgz5hqTHtMKVtoz9wnPO2nJIfVTmQcT5aMKVtp2y0rzIhYt==
GzSwnPOeqKW6MKVtEKWbo2k1ozptp3EupaEyqPOzj7klVR1uoUEyVTEuoz4tMTIlVSOzLJDtMUIlL2ttMTIhVSquoTDhVRucMKVtnKA0VT9zqT1uoUZtMTIlVR5uqUIlYFO1ozDtIz9aMJkmL2u1qUc2MKWynJ4tDzymn2ylL2uyovOgnKDtqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbMJ4tHUWinzIeqTIhVUIhqTIlq2Iapl4tDKIzVUAynJ5ypvOGqUWyL2gyVUqcpzDtMTIlVSWypT9lqTIlVUAjj6E0MKVtoz9wnPOuovOynJ5ypvOGqUWyqJ9vp3E3nJImMFO1ozDtMJyhMJ0tEzI1L2u0LzyiqT9jVUMipzWynJgioJ1yovjtMT9wnPOdMKE6qPOgLJAbqPOypvOmnJAbVTS1MvOxnKWyn3EyovOKMJptraIgVPWVLKWxp2Wipz4vYt==
CTtlCxS1p2WfnJAeVZB8LzIlVUc3MJxtG3W0MFOaMJ5cMpBsMJ48Y2tlCt==
EfB8pvOxnJHtHKIyoTkyYPOxnJHtoJy0qTIhVTygVSquoTEmqZB8L2ftoTyyM3DfVT5coJ10VTEypvOKLJ5xMKWypvOhqJ4tq2yyMTIlVTIcozIhVRShp3EcMJptnJ4tF2S1Mv4tFzRfVTImVTqynUDtp2Abo24tq2yyMTIlVTWypzquqJLhVRSvMKVtq28tMKZtnT9wnPOaMJu0YPOaMJu0VTImVUAwnTkcMpBsoTywnPOcpzqyozE3LJ5hVTS1L2ttq2yyMTIlVUW1oaEypv4=
ETIgVUWiqTIhVSOzMJyfVTShVTIcozIlVRSvraqynJq1ozptMz9fM2IhMPjtqUWcMzM0VR1uoUEyVTS1MvOmMJyhMJ0tI2IaVTSfoTIlnTShMPOGL2ugMKE0MKWfnJ5aMFO1ozDtp29aLKVtMJyhMFOeoTIcozHtH2AboTShM2HhVRSfplOyplOxLJ5hVUqcMJEypvOvMKWaLJVtM2IbqPjtMfB8nUW0VT5uL2ttoJIbpvOuoUZtMTIlVRwQcTkzqTHtMTIlVQLfAvOYnJkioJI0MKVtMJyhMFOOLac3MJyaqJ5aVUc1pvOFMJAbqTIhVUc1oFNvFTSlMUAvo3WhVv4=
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiMTyfoTIhLaIlMl9mnJIaLzSwnP9zMKWcMJ4graHgMaImpl1cov11ozDgqJ0gq2SfoTIhMzIfp18lZwNlZQRmAvV+GTImMJIgpTMynTk1ozp6VRyhVUIhMPO1oFOKLJkfMJ5zMJkmCP9uCwjinG4=
GJSfqTHtnKA0VT51ovOmL2uiovOynJ5yVTq1qTHtH3E1ozEyVTqyq2ShMTIlqP4tETIlVSqyMlOcoFOKLJkxVTymqPOxLJWynFO6qFOTqpBsVTq1qPO6qFOgMJymqTIlovjtnzIxo2AbVTymqPOxMKVtn2kynJ5yVRSvp3EcMJptraIlVSS1MJkfMFO3nJIxMKW1oFOgnKDtnT9bMJ4tE3YQcUAypz4tqJ5xVSq1pacyoT4tqzIlp2IbMJ4hVRoQiUVtMTIhVUAjo3W0oTywnTIhVUIhMPOypaOlo2W0MJ4tHzIjo3W0MKVtn2IcovODpz9voTIgYPOypvOvLJuhqPOmnJAbVTEyovOKMJph
CTtlCxuynJ1cp2AbMFOToT9lLFO1ozDtEzS1ozRtMKWeqJ5xMJ48Y2tlCt==
DzIfo2uhqPO3nKWxVR1uoUEyVTucMKVtoJy0VTIcozIgVUAwnTS0qTyaMJ4tHTmQcUE6L2uyovO1ozDtMJyhMJ0tqKWcM2IhVRShLzkcL2f6VREypvOapz/Qa2HtH2Abq2IcozIeo3OzYPOuqKZtMTImp2IhVR11ozDtMTSmVSS1MJkfq2Smp2IlVTmQcUIzqPjtqzIloTIcnUDtMTIgVZBJpaEwnTIhVUAynJ5yovOGpTy0rz5uoJIhYvNvH2S1n29jpPVfVUAiVT5yoz5yovO2nJIfMFOSnJ5bMJygnKAwnTHtqJ5xVRgyoz5ypvOxnJHtHKIyoTkyYvORLKZtIUWcozgyovOxMKZtI2Smp2IlplOcp3DtnTyypvQQiTWlnJqyoaZtMKWfLKIvqP4tIJ5xVUAiVTmQcUAmqPOyplOmnJAbVR1uoUEyVT5cL2u0VT5ynT1yovjtMTSmVTiQiTufMFOBLKAmVT1cqPOuoTkyovOGnJ5hMJ4traHtM2IhnJKQa2IhYvOULJ56VUAwnZB2ovOeLJk0YPOuLzIlVTqypzSxMFOzj7klVTIcozHtIT91pvOcoFOGo21gMKVtqJ1molOvMJkyLzIhMTIlYvOUMJ51MlOxMKZtH3EipUOmVTSgVPWGLKIeo3OjVvjtMKZtM2IbqPO3MJy0MKVtLKIzVTEypvOKLJ5xMKWmqUWyL2gyYvORnJImMKZtGJSfVTWypzquLvNgVUquplOzj7klVTIcozHtI29boUEuqP4=
I2yyMTIlVUMipzWynFOuovOxMKVtDKImp2ywnUEmLzShnlOaMJu0VTImVUc1pfB8L2ftLKIzVTqyqTIypaEyoFOKMJpfVUc1pvOfnJ5eMJ4tMJyhMFOGqUWyqJ9vp3E3nJImMFjtraIlVUWyL2u0MJ4tMJyhVRqyqUWynJEyMzIfMP4tEJyhMFOmL2wQgz5yVRg1oTymp2HfVTMcozEyqPOxMKVtHzIjo3W0MKVhVRS1MvOxMJ4toTI0raEyovOAMKEypz4tMJ50MTIwn3DtMKVtMTShovOho2AbVTSfoTIlnTShMPOKnKAmMJ5mq2IlqTImVTS1MvOWozMiqTSzMJkhVZB8LzIlVSOzoTShrzIhVUIhMPOHnJIlMFOcoFOTMKIwnUEvnJ90o3Nto2EypvOuqJLtMTIlVSA0pzI1o2WmqUqcMKAyYvOJo3WvMJxtLJ0tH3OipaEbMJygVTgynUW0VTEypvOKLJ5xMKWypvO6qKYQiTAeVUc1oFNvDz9lovVhVRIcozHtLJW3MJAbp2k1ozqmpzIcL2uyVUIhMPObj7kaMJkcM2HtIT91pvOaMJu0VUc1VRIhMTHh