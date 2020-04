Feuer auf ehemaligem Campingplatz in Leun

Auf dem ehemaligen Campingplatz "Bergcamping" in Leun brennt ein Wohnwagen. Foto: Anna-Lena Fischer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Leun (fia/jeb). Auf dem ehemaligen Campingplatz "Bergcamping" in Leun hat es am Mittwochabend gebrannt. Aus noch unbekannter Ursache hatte ein Wohnwagen, der noch auf dem Gelände stand, Feuer gefangen. Alle Wehren der Stadt waren im Einsatz.

Alle Leuner Wehren im Einsatz

Wer am Mittwochabend auf der Landstraße von Stockhausen nach Leun fuhr, der konnte schon von Weitem dicke, schwarze Rauchwolken zwischen den Baumwipfeln aufsteigen sehen. Gegen 17.30 Uhr war der Brand gemeldet worden und die Freiwillige Feuerwehr rückte aus, um den brennenden Wohnwagen zu löschen. Der Wohnwagen stand auf dem weitläufigen Gelände des ehemaligen Campingplatzes unweit des dort noch befindlichen Gebäudes der einstigen Bergcamping-Gaststätte. Neben dem Wohnwagen hatte auch noch eine Holzhütte Feuer gefangen. Während des Löschens hatte die Feuerwehr Schwierigkeiten, das Wasser zum Brandherd zu bekommen, denn das am Herrmann-Löns-Weg gelegene Grundstück hat eine starke Hanglage, die Zugänge zur Wasserversorgung liegen nicht günstig. Auf dem Gelände, auf dem in Zukunft möglicherweise ein Seniorenzentrum entstehen soll, dauerten die Löscharbeiten noch bis in den Abend. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, die Polizei wird zur Brandursache ermitteln.