Geplantes Feuerwehrhaus in Leun sorgt für Diskussionen

Seit Jahren steht der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Leuner Ortsteil Biskirchen an. Dafür muss zunächst ein Grundstück her. Das wird nun teurer - was die Gemüter erhitzt.

Von Felix Leyendecker Volontär