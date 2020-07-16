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Donnerstag, 16.07.2020 - 23:00
4 min

Gespräche über Seniorenzentrum in Leun dauern an

Gespräche über Seniorenzentrum in Leun dauern an. Die Sanierung von Straße und Kanal, die zum Grundstück führen, bleibt ein Streitpunkt im Hinblick auf die Kosten.

Jenny Berns: Redakteurin Wetzlar
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
Der Weg zum ehemaligen Campingplatz "Bergcamping" müsste im Zuge des Baus eines Seniorenzentrums saniert werden. Foto: Jenny Berns

Der Weg zum ehemaligen Campingplatz "Bergcamping" müsste im Zuge des Baus eines Seniorenzentrums saniert werden. Foto: Jenny Berns

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Leun Ort Hessen Lahn-dill-kreis Leun,-stadt Leun
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