Handy am Ohr: Radfahrer prallen zusammen

LEUN-STOCKHAUSEN - Auf dem Radweg zwischen Stockhausen und Biskirchen sind am Samstag, 21. August, zwei Radfahrer zusammengepallt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass eine 56-Jährige in Richtung Biskirchen fuhr und dabei ihr Smartphone benutzte. Dadurch übersah sie offenbar einen entgegenkommenden E-Biker. Obwohl der Ehringshäuser durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte, prallten die Lenkergriffe der Radfahrer aneinander. Die in Essen lebende Radfahrerin, die nur eine Hand am Lenker hatte, stürzte daraufhin zu Boden. Sie trug Verletzungen an der Brust und am Kopf davon. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Anschließend wurde sie in die Gießener Uni-Klinik eingeliefert. Ihr 66-jähriger Unfallgegner konnte einen Sturz verhindern und blieb unverletzt.