Leuner Grillhütte mit Hakenkreuz beschmiert

LEUN - Der Staatsschutz der Kriminalpolizei bittet nach einem Einbruch sowie Hakenkreuzschmierereien zwischen Donnerstag, gegen 11 Uhr, und Samstag, gegen 8 Uhr, an der Grillhütte Biskirchen um Mithilfe. Die Unbekannten drangen gewaltsam in die Hütte ein und ließen die Schmierereien auf einem Fensterbrett und der Eingangstür zurück. Die Sachschäden belaufen sich auf rund 350 Euro. Hinweise an die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.