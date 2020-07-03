Lokales

Leun

mehr aus Leun
plus
Freitag, 03.07.2020 - 17:00
3 min

Leuner vor Gericht: Waffen ungesichert aufbewahrt?

Ein Mann aus Leun ist wegen räuberischer Erpressung und illegalem Waffenbesitz angeklagt. Am zweiten Prozesstag ging es um die Ergebnisse einer Hausdurchsuchung, die 2018 stattfand.

Jenny Berns: Redakteurin Wetzlar
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
Polizisten stellten bei der Hausdurchsuchung bei dem jetzt Angeklagten in Stockhausen Waffen und verbotene Gegenstände, die auch als Waffen eingesetzt werden könnten, sicher. Archivfoto: Siegbert Bender

Polizisten stellten bei der Hausdurchsuchung bei dem jetzt Angeklagten in Stockhausen Waffen und verbotene Gegenstände, die auch als Waffen eingesetzt werden könnten, sicher. Archivfoto: Siegbert Bender

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GTI1ov4tCP9vCyqyM2IhVUYQcUIvMKWcp2AbMKVtEKWjpzImp3IhMlO1ozDtnJkfMJquoTIhVSquMzMyozWyp2y0rzImVT11p3Ztp2ywnPOxMKW6MJy0VTIcovN1ZvOXLJulMFOuoUEypvOZMKIhMKVtqz9lVTEyoFOZnJ1vqKWaMKVtGTShMTqypzywnUDtqzIlLJ50q29lqTIhYvOOoFO6q2IcqTIhVSOlo3cyp3A0LJptM2yhMlOyplO2o3VtLJkfMJ0tqJ0tMJyhMFOVLKImMUIlL2umqJAbqJ5aVTygVRuypzWmqPNlZQR4Yt==
DzIcVTEypvO3LKWyovOhLJAbVRShM2SvMJ4tMTImVTEuoJSfnJqyovODo2kcrzIcLzIlnJAbqTImVT1ynUWypzHtH29zqTScpv1KLJMzMJ4toJy0VSc1LzIbj7MlYPOBLJAbLzS1qTIhVTIwnUEypvOUMKqynUWyVUIhMPODnKA0o2kyovjtraqynFOSnJqyozWuqF1KLJMzMJ4toJy0VSWinUWyovO1ozDtH2AboZBxqJAbMJ4fVTIcovObnKA0o3Wcp2AbMKZtDzSdo25yqUDfVRucMJVgVUIhMPOGqTywnUquMzMyovOmo3qcMFOynJ5yVUAwnTSlMzHtI2SfqTuypvODHRftM2IzqJ5xMJ4tq29lMTIhYvORnJImMFOZnKA0MFOypzsQcT56qTHtqz9lVTEypvOYLJ1gMKVtqJ50MKVtIz9lp2y0rvO2o24tGJSlL28tH2AbozIcMTIlVTIcovOYpzygnJ5uoTWyLJ10MKVtnJ0tJzI1M2Ihp3EuozDtqJ0tDzI0j6E1LaIhM3AgnKE0MJjfVSMypaOuL2g1ozqyovOxMKWmMJkvMJ4fVR1upzybqJShLF1Aj7kboTIhVUIhMPOmL2ufnJKQa2kcL2ttMJyhMJ4tEzIloaAynTIlYPOxMKVtMJyhMFOJMKWvnJ5xqJ5aVUc1pvOypaA0MJ4tMTIlVTWynJEyovOOozgfLJqyovOmL2uuMzM0Yt==
ETIlVRSjpTSlLKDtp29foPOhj6EgoTywnPOAo25uqTHtraI2o3VtLzIcVTIcozIgVSWuqJYQiTWypzMuoTjtLKIzVTIcozIhVSAioT1mMKVtLJkmVPWDMzShMPVtMJ50q2IhMTI0VUqipzEyovOmMJyhYvORMJ4tH29foKAypvOmo2kfMJ4tMTIlVRShM2IeoTSaqTHfVUAynJ4tH29bovO1ozDtraqynFO3MJy0MKWyVR3QcT5hMKVtLKIwnPO2MKWjpfB8M2IfqPObLJWyov4=
Weiterführende Links
Schwerer Raub und illegaler Waffenbesitz
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiq2I0rzkupv93MKE6oTSlY3qyqUcfLKVgpT9mqTWiqTyhYJuipaEyqP1bqJ5xMKW0MF12o24gLaWcMJMyoy8lZGt4BGtjZvV+GTImMJIgpTMynTk1ozp6VSOip3Evo3EcovObo3W0MKDtFUIhMTIlqTHtqz9hVRWlnJIzMJ48Y2R+CP9cCt==
ETS6qFO3LKVtMJyhVQVjYHeQcTulnJqypvOuqKZtF2yhrzIhLzSwnPOuoUZtJzI1M2HtM2IfLJEyov4tFTyfMaWynJAbVUqupvOypvOeLKIgBvORMKVtJzI1M2HtM2SvVTShYPOmnJAbVUqyMTIlVTShVUAynJ5yVTIcM2IhMJ4tIz9lp3ElLJMyovOho2AbVTShVTIcozHtHT9fnKcynJgioaElo2kfMFOuoFOKMKE6oTSlMKVtDzSbozuiMvOypzyhozIlovO6qFOej7MhozIhYvORMJ4tDJ5aMJgfLJq0MJ4tn2IhozHtMKVtozywnUDhVR5uL2uxMJ0tMKVtqz9hVSWcL2u0MKVtH2AbozIcMTIlVT1ynUWzLJAbVZB8LzIlVTEcMFOKLJulnTIcqUAjMzkcL2u0VTygVScyqJqyoaA0LJ5xVTWyoTIbpaDtq29lMTIhVUqupvjtq3IlMTHtMKVtp2AboTyyj59fnJAbVTS1plOxnJImMJ0tMJ50oTSmp2IhVP0tMKWaMJWhnKAupz0h
DJ5mL2ufnJKQa2IhMPOmpUWuL2ttMTShovOxMKVtF3WcoJyhLJkvMJSgqTHtraIlVRuuqKAxqKWwnUA1L2u1ozphVRqfMJywnUcynKEcMlO3qKWxMJ4trzSboUWynJAbMFOTo3EiplOcovOOqJqyoaAwnTIcovOaMJ5ioJ1yovjtMTyyVUsQcTulMJ5xVTEypvORqKWwnUA1L2u1ozptM2IgLJAbqPO3qKWxMJ4h
EJyhMFOxMKVtrzIhqUWuoTIhVRMlLJqyovjtqJ0tMTyyVTImVTEuLzIcVTqcozpfVUqupvjto2VtMTyyVUMcMJkyovOuqJMaMJM1ozEyovOKLJMzMJ4tqTS0p8BxL2ufnJAbVUIhraIlMJywnTIhMPOaMKAcL2uypaDtnJ0tFTS1plOuqJMvMKqunUW0VUq1pzEyovjtq2yyVTImVTyhVTEypvOOozgfLJqyp2AbpzyzqPOmqTIbqP4tEzIlozIlVUA0LJ5xVTygVSWuqJ0fVT9vVTEcMFOHj7klVUc1oFORLJAbLz9xMJ4tMTImVRuuqKAypljtLKIzVTEyoFOyplOynJ5yVRSlqPOmMJkvp3DtM2IvLKI0MJ4tH2AbnJKQa3A0LJ5xVTqyM2IvMJ4tnTSvMJ4tp29foPjtoJy0VTIcozIgVSAwnTkip3ZtM2ImnJAbMKW0VTqyq2ImMJ4tp2IcVT9xMKVtozywnUDhVREypvOOozqyn2kuM3EyVTuuqUEyVTSgVTIlp3EyovODpz96MKAmqTSaVTS1p2qyp2SaqPjtMTSmplOgLJ4tMT9lqPOaMJkyM2IhqTkcL2ttoJy0VRMlMKIhMTIhVUc1oFOGpTUQalOgnKDtMTIhVSAiMaEunKVgI2SzMzIhVUElLJyhnJIlMF4tGJy0VTEcMKAyovOKLJMzMJ4tLKIzVTIcozIgVTIwnUEyovOGL2ucMpBsp3EuozDtLKIzraI0LKIwnTIhYPOmMJxtp2AboTyyj59fnJAbVUOynJ5fnJAbYt==
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiq2I0rzkupv9fMKIhY2kyqJ5ypv1mqTylLaDgMJyhp2SgMJ4gqT9xYKqyM2IhYJAipz9hLI8lZGt3ZwtkAlV+GTImMJIgpTMynTk1ozp6VRkyqJ5ypvOmqTylLaDtMJyhp2SgMJ4tIT9xVUqyM2IhVRAipz9hLGjiLG48Y2x+
I2yyVTEypvOYpzyjol1PMJSgqTHtLKIzVR5uL2uzpzSaMFOxMKVtF2SgoJIlVUMypaAcL2uypaEyYPOmMJyyovOxnJHtM2IzqJ5xMJ5yovOKLJMzMJ4tMaWynFO6qJsQcT5aoTywnPOaMKqyp2IhYvOOqJAbVTEypvORLJAbLz9xMJ4tp2IcVUAynJ5ypvOSpzgyoz50ozymVT5uL2ttozywnUDtqzIlp2AboT9mp2IhVTqyq2ImMJ4hVRu1ozEypaEjpz96MJ50nJptqzIlp2ywnTIlovOeo25hqTHtMKVtMTyyplOdMJEiL2ttozywnUDhVSc1oJyhMTImqPjtp28tMTIlVRWyLJ10MFjtnZBxqUEyovOxnJHtF3YQcTM0MFOxMKZtEJyhp2S0rzgioJ1uozEiplOuovOxnJImMKVtH3EyoTkyVTgynJ4tLKIzM2Ivpz9wnTIhMKZtH2AboT9mplOxo2g1oJIhqTyypaDhVREyovOnqKA0LJ5xVTyhVTEyovOWoz5yoaYQcUIgMJ4tMTImVRuuqKAyplOcovOGqT9wn2uuqKAyovOmL2ucoTEypaEyVTIlVTSfplNvqJ5uqJMaMKYQcUIgqPO1ozDtL2uuo3Ecp2AbVv4=
ETIlVRShq2SfqPOxMKZtDJ5aMJgfLJq0MJ4tq29foUEyVTEupzS1MzucovO3nKAmMJ4fVToQiUVtq2yyVUqunUWmL2uynJ5fnJAbVTEypvOPMJSgqTHtMKZtnTSfqTHfVTEup3ZtVxEcozqyVTyhVTEcMKAyovOFj6E1oJIhVUMypaAwnUqcozEyovOiMTIlVTucoac1n29goJIhVvjto2uhMFOxLKAmVTImVTWyoJIln3Dtq8B8pzEyYvORMKVtEKWgnKE0oTIlVTquLvO6qFjtMTSmplOxnJImVUc3LKVtM3I0VT3QgzqfnJAbVUAynFjtMKWaj6EhraEyVUAjj6E0MKVtLJWypvjtMTSmplOypvOxnJImVTyhVRucozWfnJAeVTS1MvOxnJHtI2SzMzIhVToQiUVtqJ53LJulp2AbMJyhoTywnPObLJk0MGbtVyAiVTSepzyvnKAwnPjtq2yyVTEypvOPMKWynJAbVT1cqPOxMJ4tI2SzMzIhVTqypTMfMJq0VTymqPjtMTIhn2HtnJAbYPOxLKAmVTEcMKAypvOmMJulVTqyo3WxozI0VUIhMPOmqUW1n3E1pzyypaDtnKA0VUIhMPOgLJ4tMTIhVRWyp3EuozDtMT9lqPOmL2uiovOcoFOPoTywnlObLKDhVvORMKVtGTI1ozIlVTuuqUEyVTSgVTIlp3EyovODpz96MKAmqTSaVTShM2IaMJWyovjtMTSmplOypvOhnJAbqPO3nKAmMFjtq2yyVTEcMFOmL2uupzMyVSquMzMyVTyhVUAynJ4tFTS1plOaMJgioJ1yovOmMJxhVSMiovOxMKVtEKucp3EyoabtMTIlVSquMzMyVTuuLzHtMKVtozywnUEmVTqyq3Imp3DtYFOxnJHtI2SzMzIhnTymqT9lnJHtq8B8pzEyVTybovOxpzyhM2IhMPOcoaEypzImp2yypzIhYt==
I2yyVTEypvOYpzygnJ5uoTWyLJ10MFOypzgfj6ElqTHfVTEuqJIlMFOxnJHtEKWgnKE0oUIhMlO6qKVtVyMypzguqJMmMz9fM2HvVTEypvOKLJMzMFOho2AbVTShYvORnJImMFOmqTSgoJHtLKImVTEyoFOXLJulVQR5AmRhVREBDF1GpUIlMJ4fVTEcMFOmnJAbVUAiq29boPOuqpBsMJ4tLJkmVTS1L2ttnJ0tFJ5hMKWyovOxMKVtI2SzMzHtMzShMTIhYPObj6E0qTIhVTWcp2uypvOhnJAbqPO6qJqyo3WxozI0VUqypzEyovOej7MhozIhYvORnJHtER5OVTEyplOOozqyn2kuM3EyovOcp3DtLzymoTShMlOhnJAbqPOcovOynJ5ypvORLKEyozWuozftMKWzLKAmqP4=
Leun Aufmacher-web Tops-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Leun,-stadt Leun
Kommentare
nach oben