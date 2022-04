Majoretten aus Stockhausen feiern Erfolge

Die "Twirlies" holen sich den 1. Platz der Kategorie C-Team und die Qualifikation für den Deutschlandcup. Foto: Majoretten Stockhausen

LEUN-BISKIRCHEN „ - LEUN-BISKIRCHEN (red). Den ersten Wettkampf nach fast zwei Jahren haben die Majoretten Stockhausen in Biskirchen ausgerichtet. "Wir freuen uns einfach, endlich wieder mit allen Vereinen zusammenzukommen und die Liebe für unseren Sport zu teilen", sagte Vorsitzender Leona Bernad. Der Verein eröffnete mit dem Hessencup und den Hessischen Meisterschaften die Turniersaison des Deutschen Twirlingsport Verbandes (DTSV). Sieben Vereine mit mehr als 200 Sportlerinnen füllten die Halle der Lahn-Ulm-Schule Biskirchen.

Twirling ist eine Mischung aus Akrobatik und Tanz, bei der die Sportler einen armlangen Metallstab, genannt Baton, zu Musik artistisch in die Luft werfen, darunter akrobatische Elemente zeigen, den Baton um den Körper rollen und drehen. Die Zuschauer in der Halle und am Livestream konnten über 100 Tänze bejubeln. Die Majoretten Stockhausen sind mit gut 100 aktiven Mitgliedern der größte Verein in Deutschland und haben auch bei diesem Turnier erfolgreich abgeschnitten. Im Hessencup erreichten die Sportlerinnen Top-Ergebnisse und bereits einige Qualifikationen.

In der Kategorie C-Team holte das Team "Twirlies" den 1. Platz und die Qualifikation für den Deutschlandcup. Die "Twisters" erreichten Platz 6, die "Zappelinas" Platz 7. Merle Baumann sicherte sich in der Disziplin Zweibaton die Silbermedaille und die Qualifikation für den Deutschlandcup. In der Disziplin Solo B Junior erreichten Annabelle Kohlhauer Platz 14, gefolgt von Laura Ellrich auf Platz 15.

28 Sportlerinnen zwischen zehn und 32 Jahren tanzen

Auch bei den hessischen Meisterschaften war der Verein erfolgreich. Besonders in der Kategorie Teams verbuchten die Majoretten Stockhausen Erfolge. Das Team "Eleven Up" tanzte zum Vizemeistertitel, gefolgt von "Six Pack" auf Platz drei. Das Team "Passion" erreichte den 5. Platz. Pauline Hief sicherte sich in der Disziplin Senior Freestyle den 4. Platz. Letizia Streck wurde im Junior Dance ebenfalls Vierte.

Nach langer Pandemiepause stellte das Trainerteam rund um Leona Bernad eine Vereinsgruppe auf die Beine. 28 Sportlerinnen zwischen zehn und 32 Jahren tanzten zusammen als Zeichen der Solidarität, bevor es mit dem eigentlichen Wettkampf losging.